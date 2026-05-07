Ливни обрушатся на юг Челябинской области 8 мая

На севере региона тоже пройдут осадки, но менее интенсивные

В пятницу, 8 мая, день в Челябинской области выдастся дождливым, местами могут прогреметь грозы. Погода сохранится аномально теплой, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха снизится до +12 градусов. Днем потеплеет до +22...+24. Пройдет небольшой дождь. Почти без ветра.

В горных районах и низинах в ночь на пятницу похолодает до +2 градусов, на остальной территории — от +7 до +12. Местами небольшие дожди, грозы. Днем градусники покажут +21...+26. Преимущественно облачно, местами кратковременные осадки, на юге до сильных. Вероятность гроз сохранится. Ветер будет северо-восточным, 3—8 метров в секунду, возможны усиления до 13 метров в секунду.