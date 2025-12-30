Новогодний мультсериал челябинской студии анимации забрали на канал 2×2

Премьера пройдет 31 декабря

Молодая челябинская анимационная студия «ЭХ!» готовится к новогоднему релизу своего дебютного проекта — мини-сериала «Путеводная звезда» (16+). Премьера на канале 2×2 запланирована на 31 декабря, а накануне показа журналист ИА «Первое областное» пообщался с командой проекта и узнал, как мультфильм смог попасть на телеканал.

Студия появилась всего около года назад, до этого часть ее команды была известна по проекту «Закадр» в кинотеатре «Победа»: актеры местных театров озвучивали в реальном времени культовые фильмы. Многие из артистов, кстати, впоследствии подарили свои голоса персонажам «Путеводной звезды».

Сегодня костяк «ЭХ! Студии» составляют всего три человека: творческий руководитель и режиссер Стас Кон, художник-постановщик и технический директор Кирилл Давыдов и продюсер Максим Усенко. Для реализации задумок студия также привлекает разных специалистов и активно использует в работе генеративные технологии — искусственный интеллект.

«Путеводная звезда» появилась примерно год назад. Сначала родился пилотный эпизод, но в итоге серия легла на полку. Зато она обратила внимание телеканала 2×2 на студию. Уже в коллаборации с каналом родился 10‑серийный сериал.

«Этот проект для нас по сути проба пера. Мы посмотрим, куда и к чему он нас приведет», — поделились с нами авторы.

Мультсериал — это комедия о забавной команде космических блогеров, в которую входят пингвин Гудвин, жаба Клод, скорпион Пиона, слониха Наша, крот Рой и совенок Флин. Они записывают свой влог, путешествуют по галактике и показывают, как встречают Новый год на самых разных планетах — от мира вечных корпоративов до планеты, где праздники сменились буднями.

«Мы, конечно, неописуемо рады. Все начиналось как авантюра трех друзей, а сейчас это функционирующая студия с проектом на ТВ», — рассказали журналисту 1obl.ru.

Десять коротких эпизодов нового мультика в течение дня появятся в эфире 31 декабря, а на каникулах станут доступны для онлайн-просмотра.