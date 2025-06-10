Кинотеатр «Знамя» Челябинска запустит показы фильмов под аккомпанемент музыкальных инструментов. Новый проект назвали «Вне формата».
Как рассказали организаторы, такой формат родился под влиянием выступлений таперов в эпоху немого кино: пианисты играли во время показов черно-белых фильмов.
«Мы как один из старейших кинотеатров страны хотим возродить данную традицию и погрузить наших гостей в эпоху ретро», — рассказали в «Знамени».
Первый показ наметили на 21 июня. Какой фильм покажут под живую музыку, пока не сообщается.
Ранее стало известно, что кинотеатр «Знамя» возглавила актриса и телеведущая Марина Гез. Ради карьеры управленца ей пришлось покинуть Камерный театр.