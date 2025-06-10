В челябинском кинотеатре «Знамя» покажут фильмы под живую музыку

Первый сеанс намечен на 21 июня

Кинотеатр «Знамя» Челябинска запустит показы фильмов под аккомпанемент музыкальных инструментов. Новый проект назвали «Вне формата».

Как рассказали организаторы, такой формат родился под влиянием выступлений таперов в эпоху немого кино: пианисты играли во время показов черно-белых фильмов.

«Мы как один из старейших кинотеатров страны хотим возродить данную традицию и погрузить наших гостей в эпоху ретро», — рассказали в «Знамени».

Первый показ наметили на 21 июня. Какой фильм покажут под живую музыку, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что кинотеатр «Знамя» возглавила актриса и телеведущая Марина Гез. Ради карьеры управленца ей пришлось покинуть Камерный театр.