Дважды горевший дом Пчелина в Челябинске отреставрируют

Зданию хотят вернуть прежний облик

Собственник «Доходного дома Д. Я. Пчелина», расположенного на улице Труда, 56, обратился в Госкомитет охраны объектов культурного наследия за согласованием проекта реставрации здания. Дому, пережившему два пожара, хотят вернуть прежний облик и укрепить его конструкции, сообщили в пресс-службе Госкомитета.

«Это здание — живой свидетель истории Челябинска конца XIX века, где когда-то кипела жизнь марксистских кружков, работала прокуратура и даже размещались детские ясли»,— рассказали в ведомстве.

Двухэтажный дом был построен до 1883 года в стиле эклектики с элементами раннего модерна и русского стиля. Второй этаж был выполнен из дерева. В 2014 и 2019 годах дом пережил пожары, которые уничтожили деревянный декор, кровлю и часть конструкций. Напомним, в последний раз объект культурного наследия поджег 22-летний парень ради забавы.

Собственник дома хочет восстановить прежний облик здания и приспособить его под современное пользование. В планах:

восстановление исторического фасада с резными элементами и кирпичной кладкой;

возвращение утраченного килевидного шатра и фальцевой кровли;

укрепление конструкций с сохранением аутентичных материалов там, где это возможно.

Напомним, в этом году планируют отреставрировать 9 памятников истории и культуры. Смотрите, каким объектам вернут прежний облик.