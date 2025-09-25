Челябинцы отреставрируют оконные наличники XIX века для украшения туристических точек

Раньше они украшали особняк на улице Труда

Челябинские волонтеры займутся реставрацией трехметровых деревянных наличников с дома купца Крашенинникова (также известен как дом братьев Степановых — последующих владельцев). Оконные рамы будут восстанавливать не опытные столяры, а влюбленные в архитектуру и историю люди, рассказали в сообществе «Штаб хранителей наследия».

Четырехдневный проект реставрации назвали «Портал». Его участники с 27 по 30 сентября будут работать с оригинальным декором дома № 82 по улице Труда. В 2022 году хранитель музея «Аркаима» решил передать эти наличники мастерской, но не знал, откуда они конкретно. Кураторы «Штаба хранителей» приняли деревянные элементы зимой 2024 года и быстро отгадали их первоначальное расположение.

«Проезжая мимо Труда, 82, увидели знакомые очертания декора. Но как они проделали такой путь? Здание реставрировали в 1986 году, в 2002—2003 годах и в 2024 году. Во время второй реставрации наличники и дверь с главного фасада заменили на новые, а подлинные элементы передали „Аркаиму“ для создания архитектурно-исторической реконструкции», — рассказали организаторы проекта «Портал».

Отреставрировать аутентичные декоративные рамы могут все желающие, но команда «Штаба» проведет свой отбор. Записаться можно в соцсетях сообщества.

Позже восстановленные наличники вернутся на улицы города, но уже на туристические маршруты.