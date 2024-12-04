В 2025 году в Челябинской области начнут реставрацию 9 памятников истории и культуры

Где-то изменят только облицовку, где-то — достроят этажи

В Челябинской области на 2025 год запланированы работы по реставрации нескольких объектов культурного наследия. В Челябинске восстановят три старинные постройки, еще шесть — в Златоусте, Сатке, Катав-Ивановске, Троицке. Делимся с вами локациями и проектами работ.

О запланированных работах рассказали члены Госкомитета охраны ОКН на лекции в Штабе хранителей культурного наследия. По словам Валерии Помеловой, Юлии Гангало и Елены Андреевой, проекты восстановления девяти памятников уже утверждены, но не факт, что реставрация всех домов начнется именно в 2025 году. Хотя планы грандиозные: в Сатке, к примеру, планируют полностью перестроить здание краеведческого музея и вернуть ему исторический вид. Дело в том, что раньше на этом месте находилась Свято-Троицкая церковь. Ее очертания почти не угадываются в перестроенном здании, остались только узкие окна храма. Конечно, в следующем году только начнут переделку постройки, но в ближайшем будущем по адресу 1 Мая, 1б появится не просто здание в плиточной облицовке, но подобие старинной церкви.

Также работы начнутся в здании арсенала на площади III Интернационала и в горнозаводском госпитале на улице Ленина в Златоусте. Двухэтажные здания приведут в порядок, достроят все недостающие конструкции и перекрытия, обновят снаружи. Госпиталь после реставрации выставят на аукцион.

Церковь Святого Иоанна Предтечи в Катав-Ивановске тоже ждет масштабная перестройка. Зданию, больше похожему сейчас на ДК, вернут две башенки, утерянные со временем.

В Челябинске восстановят дом Пчелина на Труда, 56. Сгоревшему несколько лет назад особняку «подарят» утерянный второй этаж, все стены и даже печку. Проектная документация сейчас на доработке, но нужный уже долгое время ремонт однозначно начнут: о его необходимости высказались члены Госкомитета, поддержали и участники лекции. Также восстанавливать начнут дом Агрова-Кузнецова на пересечении Карла Маркса и Цвиллинга. Напомним, здесь должен расположиться музыкальный арт-центр при филармонии, в который смогут ходить все желающие. Особняку хотят даже достроить утерянные аттик и главный вход на Цвиллинга.

Еще один блок реставрации — возвращение первичного облика кирпичных фасадов. Такие доработки планируются у училища в Златоусте, банка в Троицке (здесь вернут входную группу на углу дома и восстановят погребную часть) и в Челябинске на Васенко, 25 (восстановят остекление в «две нитки», оригинальные решетки и ворота).

Также планируется запуск платформы-карты со всеми объектами культурного наследия области, по которой можно будет онлайн выстроить туристический маршрут. Те, кто интересуется краеведением, смогут узнавать все детали о памятниках истории: на платформе разместят старые фотографии, историческую справку, статус объекта и другие сведения. Портал будет обновляться постоянно сотрудниками комитета.

Напомним, сейчас в регионе 3323 объекта культурного наследия. За каждым из них идет постоянный контроль. Если горожане считают, что у какого-то здания есть какая-то ценность, то они могут направить в комитет заявление о включении дома в список ОКН. Для этого необходимо приложить фотографии и историческую справку.