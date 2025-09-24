В Башкирии отреставрируют заброшенную тюрьму годов Пугачевского восстания

Территорию вокруг пытаются превратить в современное городское пространство

В городе Белебей Башкирии заброшенный «Тюремный замок XVIII века» отреставрируют, а на его территории сделают благоустроенную зону. Пока здание бывшей пересыльной тюрьмы пустует, но уже стартовали попытки переосмыслить это пространство, сообщает портал башинформ.ру.

На сегодняшний день уже благоустроен квартал Старогородецкий, где стоит достопримечательность. Здесь появились зоны отдыха, детская и спортивная площадки, амфитеатр, пешеходные тропинки. Работы, которые пройдут в самом замке, пока проектируются, но уже нашелся инвестор для преобразования тюрьмы.

«Сейчас мы обсуждаем, как правильно это сделать, чтобы не нарушить гармонию архитектурного памятника, чтобы было красиво и экономически обосновано. Думаю, что мы найдем правильное решение и горожане будут довольны», — отметил глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев.

Каменная постройка появилась в годы Пугачевского восстания, через тюремный замок проходила кандальная дорога до Урала и Сибири. Камеры для заключенных были небольшими, с узкими зарешеченными окнами под потолком. Внутри тюрьмы были три небольших дворика, пять карцеров, баня, прачечная, лечебный пункт, церковь на 150 мест. В 2021 году здесь планировали открыть музейный комплекс.

Напомним, в Челябинской области есть своя необычная тюрьма — она открылась в начале XX века в Верхнеуральске, с тех пор приняла много известных личностей: артисток Лидию Русланову и Зою Федорову, политиков Льва Каменева и Григория Зиновьева, митрополита Петра Крутицкого и даже двоюродную сестру Адольфа Гитлера Марию Коппенштайнер. До сих пор тюрьма является действующей.