В Челябинском театре оперы и балета включили музыкальную шкатулку

К 65-летию приурочено и открытие музея истории театра

Накануне премьеры оперы "Бал-маскарад" Театр оперы и балета открыл для зрителей два новых объекта культурного значения: музыкальный кинетический прибор (музыкальная шкатулка) и музей истории театра.В фойе третьего этажа установлен стеклянный куб, высотой больше трех метров. Это сделанный вручную прозрачный механизм можно считать арт-объектом. Внутри механизм из шестеренок, напоминающий часовой, но здесь все гораздо сложнее.

Куклы вращают шестеренки, и за четыре минуты зрители наблюдают все этапы развития оперного искусства: от барокко и театра XIX века до наших дней. Движение декораций (а внутри есть и сцена с тремя планами) сопровождается музыкой из классических произведений. Венчает конструкцию Пегас с движущимися крыльями и Аполлон, играющий на лире.





Придумал и воплотил сложную конструкцию знаменитый в Челябинске театральный художник Виктор Плотников (именно он был автором сценографии спектакля Snow Show Вячеслава Полунина). Как отметил директор Театра оперы и балета Владимир Досаев, эта волшебная шкатулка — единственная не только в Челябинске, но в России, аналогов ее не существует.

Перед спектаклем и в антрактах музыкальный кинетический аппарат будут запускать для зрителей: рядом с этой шкатулкой и взрослые будут превращаться в детей.



Накануне первой премьеры в сезоне открылся и музей истории театра.







Концепцию музея разработала та же компания, которая создавала Музей Ельцина в Екатеринбурге - Ascreen из Петербурга. ПОлучилась яркая интерактивная экспозиция, где сочетаются и традиционные принципы выставочного пространства, и интерактивные, динамические, мультимедийные инсталляции. Есть, например, интерактивные панели, где можно выбрать год и увидеть, какие премьеры выходили с 1956 года. Аналогичным образом представлена и информация о гастролях театра: по годам и странам.

Несомненно, самой популярной частью экспозиции будет «Гримерка», где любой, кто сядет перед зеркалом, сможет примерить на себя грим и театральный образ. Первая леди Челябинской области Ирина Текслер незамедлительно опробовала эту возможность.

Похоже на snapchat: зеркало будто само надевает на тебя маску.



«Музыкальная шкатулка прекрасна. Я даже не ожидала, как это будет необыкновенно и воздушно! Какая жемчужина появилась в оперном театре. На меня большое впечатление произвел и музей, который погружает нас полностью в историю театра, в тонкости постановок, напоминает о великих артистах и деятелях культуры, чья карьера сложилась здесь. Я уверена, что в юбилейный год оперный театр подарит нам еще немало прекрасных, ярких впечатлений», — отметила Ирина Текслер.

Вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов с интересом знакомится к экспозицией

Внутренняя часть полуротонды оборудована экраном: можно транслировать и ролики об истории театра, и фрагменты спектаклей.