Огонь и колесница: как прошел фестиваль «Пламя Аркаима»

Рассказываем и показываем, как жили люди бронзового века в аркаимских степях

На территории историко-культурного заповедника Челябинской области 30 июля состоялся единственный в России фестиваль эпохи бронзы «Пламя Аркаима». На поляне вокруг жилищ каменного века реконструкторы из 40 различных клубов страны мастерили одежду, лепили кошек из глины, играли в альчики и жарили барана на вертеле. Все это — под звуки шаманских бубнов, варгана и флейты.





В степи жарко и пыльно, сухая, острая трава колет ноги. Но мы упорно идем на край поля, потому что там стоит синташтинская колесница, запряженная парой лошадей.

Если вы смотрели фильм «Аркаим. Колесница времени», то вы в курсе, что колесницы, изобретенные на Южном Урале синташтинцами, древнее древних греков. Этот факт в корне меняет всю историю развития человечества и ремесленных эпох в мире! Ведь получается, что еще 4000 лет назад в степях Челябинской области (которой, разумеется, еще не было) древние люди запрягали лошадей в повозки и отправлялись по своим делам: гонять овец или сражаться с другими племенами.





Конкретно этот образец собрали из материалов, которые могли быть под рукой у человека бронзового века. Ничего железного: ни гвоздя, ни дышла.

В рамках фестиваля «Пламя Аркаима» организаторы задумали необычный эксперимент — не просто прокатиться на необычной колеснице, а в пути еще и из лука стрелять. На роль лучника пригласили молдавского каскадера Нико Прескура. Он мастерски стреляет из лука, сидя верхом на лошади. А вот с колесницы, да на полном ходу — не пробовал. Несколько репетиций — и вот отчаянный каскадер в аутентичном костюме грозно вскидывает лук, натягивает тетиву и делает несколько выстрелов.





Не успела осесть пыль на поле, а к колеснице выстроилась очередь желающих покататься. Аттракцион платный: нужно кормить лошадей и закупать сыромятную кожу для реставрации.

Сопровождает эксперимент Марат Садыков, инженер-реконструктор. Он одет в длинную рубаху и штаны, на ногах — мягкие кожаные сапожки, за поясом — топорик. Это он на основе археологических находок и записей историков нарисовал производственные чертежи. Марат поясняет, как нужно стоять, за что держаться.





«Колесница может ехать очень быстро, мы разгоняли ее до 60 километров. Колеса смазаны бараньим жиром, смотрите, как легко крутятся».

Я вскакиваю на платформу, хватаюсь за угол колесницы — погнали! А лошади идут спокойным шагом, их за поводья ведут. Трясет прилично, но это не мешает мне оглядываться по сторонам: я ищу дичь или вражеских воинов. И нахожу!

Неподалеку организаторы фестиваля расчистили поляну для лучного боя. Набирают две группы из числа зрителей, вручают им луки. На площадке стоят несколько щитов-укрытий — и все. Стрелы не делят среди участников, а выкладывают прямо на траве строго в центре поля боя, прямо как у рога изобилия в «Голодных играх». Стрелы в игре — с мягкими наконечниками, чтобы шуточный бой не превратился в кровопролитный.





Толпы гостей фестиваля «Пламя Аркаима» перетекают по степной поляне от одной развлекательной точки до другой. Покататься на колеснице, пострелять из лука — это для бесстрашных. Остальные занимаются наскальной живописью, лепят фигурки из глины и сучат нитки. У каждой мастерской — свой ведущий в историческом костюме. И я не знаю, что интереснее — делать что-то своими руками или просто разглядывать людей в необычных одеждах.

«Для нас очень важно проводить фестиваль эпохи бронзы на аркаимской земле. Синташтинская культура и Аркаим — ярчайшие феномены всей мировой эпохи бронзы. Сейчас появляется много научных и научно-популярных реконструкций той эпохи. Поэтому мы превратили наш фестиваль в квест-погружение «Ткань времени» — такое иммерсивное действо, в рамках которого люди не просто могут посмотреть, как мастер что-то делает, а сами по древней технологии сделать себе сувенир: пояс, рисунок на камне, фигурку из глины, украшение или музыкальный инструмент», — поясняет Иван Семьян, археолог и руководитель центра исторических проектов «Археос».

Каждому гостю для участия в квесте выдали не совсем аутентичный бланк со списком доступных мастерских. Зато заполненный отметками кусочек бумаги можно было бросить в лотерейный мешок и в конце фестиваля выиграть приз от заповедника, «Археоса» или Фонда 2020.

Идем в случайном порядке: веретеном делаем узоры на куске дерева, связываем кожаным шнурком сбрую для лошади, рисуем колесницу на камне и пытаемся выбросить «быка» бараньей косточкой при игре в альчики.





А возле сцены тем временем идут конкурс костюмов, спектакль о том, как злой дух коров похитил, и показательные бои. У участников в руках топоры и плетеные щиты. Три касания противника — и победа. Соревновались даже дети!

Больше всего зрителей собирала площадка клуба реконструкции «Ратный век» из Миасса. Они шесть часов жарили барашка на вертеле и лесных голубей. Но угощение досталось не зрителям, а самим реконструкторам.

К вечеру на главной аркаимской поляне сложили большой костер. Фестиваль «Пламя Аркаима» в шестой раз закончился традиционными песнями у огня. Наверное, так заканчивали день и люди бронзового века. Все-таки эпоха бронзы ближе, чем вы думаете. По времени, а не в километрах.