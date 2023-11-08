Сотрудница историко-археологического музея-заповедника стала официальным гидом грандиозной выставки в Москве. Она подала заявку на Всероссийский конкурс «Проводники смыслов». В нем участвовали несколько тысяч гидов, сотрудников музеев со всей страны. Людмила Калугина вошла в топ-лучших. С 11 по 21 ноября она будет проводить экскурсии в самом большом 75-м павильоне, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Аркаим»
В «Аркаиме» Людмила работает три года. И она автор уникального маршрута для людей с ограниченными возможностями. Благодаря ее экскурсиям слабовидящие посетители знакомятся с заповедником. С помощью осязания они могут изучить пространство и предметы «Аркаимского дома», прочувствовать Аркаимскую долину.
«Предварительно я отправила видео двух экскурсий: автомобильной по территории заповедника Аркаим и специально разработанной программы для людей с нарушениями зрения. Прошла обучение и получила предложение вести экскурсии на ВДНХ. Будем рассказывать посетителям о важных вехах в отечественной истории и достижениях в ХХI веке по разным направлениям. В самом большом, 75-й павильоне собраны достижения всех регионов России. Здесь можно будет уделить чуть больше времени и нашему Южному Уралу», — рассказала Людмила Калугина.
Людмила Калугина сможет претендовать на звание лучшего экскурсовода. Его выберут путем народного голосования. Сама выставка на ВДНХ будет работать почти полгода — до 12 апреля 2024 года. Посетители могут посетить стенды всех 89 российских регионов, в том числе Челябинской области.
Автор: Полина Воронцова.
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