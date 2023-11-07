Стенд Челябинской области на выставке-форуме «Россия» разбивает стереотипы

Выставку‑форум посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал на выставке-форуме «Россия», которая стартовала в День народного единства на ВДНХ в Москве. Он осмотрел экспозицию на стенде Челябинской области и отметил, что она разбивает стереотипы о регионе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В Москве на ВДНХ открылась выставка „Россия“, где все регионы представили свои достижения. Стенд Челябинской области один из лучших среди представленных на выставке. В самом названии Челябинской области уже заложено слово „человек“, отсюда родилась идея стенда. Мы рассказываем о нашем регионе: он многоплановый, интересный. Во многом разбиваем стереотипы о регионе, показываем его во всей красе — это и природа, и люди, и наши достижения. У нас есть очень интересная фотозона с качелями, где можно увидеть с высоты птичьего полета красоты нашего региона. Я хотел бы пожелать всем, у кого будет такая возможность, кто будет в Москве, обязательно посетить выставку „Россия“ и стенд Челябинской области. Будет интересно!» — сказал Алексей Текслер.

Стенд Челябинской области имеет стройную композицию и строится вокруг главной идеи — «Челябинская область начинается с человека и его мечты». Там расположены интерактивные зоны, где рассказывается о достижениях региона в промышленности, сельском хозяйстве, атомной отрасли, науке, туризме и спорте.

В центре композиции разместились качели с иммерсивным эффектом. Посетитель словно «пролетает» над южноуральскими достопримечательностями: озером Тургояк, древним городом Аркаимом, Большими Айскими притесами, локациями Магнитогорска и Челябинска. В скором времени там появится и один из горнолыжных курортов региона.

Губернатор Челябинской области также осмотрел стенды других регионов УрФО.

«Свердловская область оформила свою экспозицию в виде Демидовского завода, на стенде ХМАО можно увидеть мамонтенка, а на стенде Курганской области — огромный аппарат Илизарова. Тюменская область представила знаменитые горячие источники. Кроме того, губернатор дал интервью телевидению выставки „Россия“, которое транслируется на экранах во всех павильонах ВДНХ, и рассказал о программе мероприятий на День региона, 22 ноября», — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, День Челябинской области пройдет 22 ноября. Посетители увидят выступления самодеятельных казачьих ансамблей, профессиональных творческих коллективов Челябинской филармонии, шоу барабанщиков The Noize, показ этномоды, театральную постановку Алексея Тетюева и многое другое. В этот же день в Доме российской кухни южноуральские шеф-повара приготовят для дегустации блюда уральской кухни, в том числе знаменитые пельмени «Фирменные». Это блюдо ресторана «Уральские пельмени», которое в 1968 году на ВДНХ завоевало золотую медаль.