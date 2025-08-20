Челябинцам рассказали, какие книги помогут подготовить первоклассника к школе

Собрали чек-лист с качественной детской литературой

Первое сентября — не просто день в календаре. Это порог, за которым для ребёнка начинается новая жизнь. Привычный распорядок меняется: дневной сон, прогулки перед обедом и игрушки уступают место урокам, ранцу и новым правилам. Но резко отказываться от прежних привычек не нужно — важно сохранить для малыша островки стабильности. О том, как помочь будущему первокласснику адаптироваться к школе с помощью литературы, рассказала Наталья Сафонова, главный библиотекарь по научно-методической работе Челябинской библиотеки имени Горького.

Дети до девятилетнего возраста категорически сложно относятся к переменам, особенно к длительным. Поход в первый класс — отличный пример того, что может стать импульсом для тревоги. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка в этом возрасте оставалось как можно больше площадок стабильности — того, что ни за что не исчезнет из его жизни. Это могут быть привычные игры с куклами, настолки, прогулки на природе или воскресные пироги, к примеру. Еще одним из таких якорей может стать чтение вслух.

«Это не инструментальное чтение с правильным произнесением букв, ударений, не наработка скорости, а чтение, которое укрепляет дух ребенка, его внутренние силы», — отмечает библиотекарь Наталья Сафонова.

Эксперт выделяет три ключевых блока литературы, которые помогут будущему школьнику подготовиться к новому этапу.

Книги, укрепляющие внутреннее «Я»

Перед новым шагом в совершенно непонятную, новую жизнь ребенок ощущает растерянность, смятение: «А вдруг не получится? Вдруг я не справлюсь? Вдруг не понравлюсь? Этих «вдруг» в голове могут быть десятки и сотни. Чтобы укрепить его уверенность, специалист советует читать истории, где маленький герой преодолевает трудности и становится победителем.

«Вспомните с ребенком „Мальчика-с-пальчик“, „Жихарку“, „Волшебника Изумрудного города“. Главная проблема героев этих книг — неверие в себя, но они находят внутреннюю опору и обретают веру в собственное „Я“. Это очень важно», — говорит Наталья Сафонова.

Перед школой также можно вспомнить с ребенком бессмертного «Незнайку» Николая Носова, потому что главный персонаж напоминает ребенка — ничего не знающего, но очень оптимистичного. Он не знает весело и лихо, легко за все берется, пробует и идет вперед.

«Первый витамин — „В“, вера в себя, а второй — „Ю“, юмор. Недаром говорят, что юмор — это спасательный круг на волнах жизни, он позволяет нам посмотреть на ситуацию не так драматично», — отмечает специалист.

«Со смехом ужас несовместен» (кто читал «Руслана и Людмилу» Пушкина, цитату наверняка опознают), поэтому библиотекарь рекомендует подсовывать ребенку как можно больше книг с юмористической доминантой. Это могут книги Виктора Голявкина, Виктора Драгунского, Валентины Дегтевой. Также важно читать стихи, чтобы будущий первоклассник в незатейливой форме смог познакомиться со школьным снаряжением, посмотреть на школу без ужаса, а с юмором (сборник «Я иду в школу»).





Книги, позволяющие освоиться

Школа — это не только уроки, но и новые социальные ситуации. Некоторые из них лучше проработать заранее.

В четвертой истории цикла Марии Бершадской «Большая маленькая девочка» героиня по имени Женя идет в школу. Она буквально вымечтала, как будет выглядеть первый класс: огромный бант в форме пиона, молодая добрая учительница с вьющимися белыми волосами и соседка по парте, которая после первого «привет» станет ее лучшей подругой. В реальности все вышло с точностью до наоборот: учительница оказалась взрослой, а посадили Женю с вредным мальчишкой, который сразу же начал делить пространство.

«Детям объяснили, что нужно поднимать руку, чтобы обратиться к учителю. Женя захотела в туалет, она прыгала, тянула руку, пыталась привлечь к себе внимание, но не всегда учитель способен уследить за таким количеством семилетних ребят... Когда учительница обратила внимание, то в туалет уже было не нужно. И представьте ужас этого ребенка, который в первый день в школе описался», — рассказывает библиотекарь.

Специалист призывает отрабатывать и проговаривать с ребенком все эти моменты. Донести, что если он хочет в туалет, к примеру, но его руки не замечают, он имеет полное право уйти из класса, не объясняя ничего. Есть ребята, которые могут витать в облаках и заблудиться в школе. Им нужно объяснить, как себя вести и к кому обратиться.

«Есть еще более сложные ситуации — связанные с коммуникацией. Ведь у ребенка очень маленький коммуникативный опыт, ему предстоит знакомство с множеством новых людей. Ему нужно приспосабливаться, научиться себя защищать», — напоминает Наталья Сафонова.

Специалист советует к прочтению сборник Русе Лагеркранц «Моя счастливая жизнь». В нем девочка Дюнне идет в школу, ее главная тревога — «Вдруг ко мне никто не подойдет? Вдруг мне никто не будет рад, и я ни с кем не подружусь...» Однако сталкивается она совершенно с другими проблемами.





«В ситуации, когда ребенок попадает в новую среду, у него включается так называемое исследовательское поведение. Он начинает прощупывать границы и бывает агрессивен. Это очень сложно для таких детей, как Дюнне. Она очень трепетная, со сложной семейной ситуацией. Такие дети — лакомая пища для агрессоров. В ее истории появились две девчонки, которые почувствовали уязвимость и стали самоутверждаться за счет героини», — рассказывает библиотекарь.

Ребенок старалась быть мирной и толерантной, как напутствовал отец, но в один момент эмоции победили. Она постояла за себя, но не знала, что делать дальше, думала, что ее накажут.

«Родителю очень важно донести до своего ребенка, что он всегда будет на его стороне и не нужно бояться обращаться», — советует библиотекарь.

Есть и другая крайность в общении, когда ребенок так старается понравится однокласснику, что перегружает его своими знаниями и фантазиями и просто отпугивает потенциального друга. Так было с главной героиней цикла «Дори-фантазерка» Эбби Ханлон.

«Такие тонкости тоже можно проговорить с ребенком через книги. Объяснить, что нельзя напрашиваться на дружбу, нужно пробовать, но если человек не отвечает взаимностью, не страшно искать дальше», — говорит эксперт.

Мальчиковые проблемы отлично показаны в цикле «Рассказы про Франца» Кристине Нестлингер.

«Книга показывает много знакомых ситуаций. Например, у главного героя были волосы мягкие, как у девчонки, над ним смеялись одноклассники. Другой момент, который его тревожит — жутко писклявый голос при волнении. Попробуй с учителем заговорить таким, весь класс сразу упадет», — отмечает Наталья Сафонова.

В книге «Цацики идет в школу» Мони Нильсон главный герой наблюдает буллинг. С детства мальчика учили, что человека делает сильным любовь, поэтому он был уверен в себе и своей силе — его же любили мама, бабушка и другие. В ситуации с третьеклассником-задирой, который не давал спокойной жизни всей начальной школе эта парадигма не работала. У парня была тяжелая судьба — мама их бросила, отец сильно пил, еды не хватало, не всегда была возможность помыться. И эту злобу он срывал на других.

«Мама Цацики начала разбираться в ситуации — водила задиру домой, „одомашнивала“. Цацики это раздражало поначалу, но постепенно он понял, что если ты хочешь, чтобы жизнь вокруг тебя была хорошей, нужно самому добавлять в нее добро».

Книги, чтобы успокоиться (для родителей)

Тревожность перед школой бывает и у взрослых. Важно не переносить ее на ребенка, одергивать себя. Специалист напоминает, что ни в коем случае нельзя превращать безусловную любовь к чаду в условную.

Фразы вроде «Что получил? Как тебя оценила учительница?» ранят ребенка. Он начинает думать, что его любят не просто так, а за оценки и хорошее поведение. Это подрывает его уверенность в себе и доверие к родителям.





Книга Валерия Воскобойникова «Жизнь замечательных детей» рассказывает о разных успешных людях в детстве.

«Мы видим, что многие были двоечниками в школе. Эйнштейн до трех лет вообще не разговаривал, про некоторых говорили заберите из школы — необучаемый. Но несмотря на это, они состоялись как яркие и известные люди, которые внесли вклад в мировую цивилизацию», — отмечает специалист.

«Энциклопедия балбесов, неучей и прочих гениев» Бланшар Анн и Жан-Бернара Пуи — еще одна книга, которая напоминает, что оценки — это не показатель личности.

«Часто бывает так, что эти балбесы и неучи очень рано понимают свою одаренность, умеют себя слушать и отстаивать. Индивидуальная одаренность — это важное качество, которое нужно ценить в ребенке. Помните, что оценки в школе — совершенно относительная вещь, а не показатель личности человека», — говорит Наталья.

Еще специалист советует к прочтению для родителей «Дневник мамы первоклассника» Маши Трауб, а также повесть «Поющий тростник» Галины Галаховой.

«Не теряйте чувства юмора и актерства. Дети — великие актеры, подыгрывайте им, но не делайте их игрушками в своих руках», — советует Наталья Сафонова.