В челябинском театре сняли с репертуара спектакль про полицейских

Руководство театра объяснило это производственной необходимостью

В Молодежном театре попрощались со спектаклем «Человек из Подольска». Постановку на малой сцене сыграли в минувшие выходные в последний раз. В дирекции театра пояснили, с чем связана такая ротация.

«На малой сцене появляются новые постановки. А играть спектакль раз в два месяца очень вредно, он разрушается. Так что списывание спектакля «Человек из Подольска» — исключительно производственная необходимость», — прокомментировал ситуацию Иван Миневцев, главный режиссер Молодежного театра.

Напомним, «Человек из Подольска» — необычная постановка, которая в репертуаре значилась как «сюр какой-то». Спектакль сделан на основе одноименной пьесы Дмитрия Данилова. В центре история: незамысловатый паренек Коля любит заграницу, смартфоны и социальные сети. Но ни черта не знает о своем родном городе и не замечает происходящего вокруг него. Парнишку задерживает наряд полиции, и дальше начинается сюр, который больше похож не на протокольный допрос, а на аудиенцию в чистилище, сеанс личной психотерапии и экзамен по краеведению одновременно.

Если вы не видели «Человека из Подольска» в постановке Молодежного театра, то у нас сохранилась его запись: в карантин спектакль транслировался для широкой публики в интернете.