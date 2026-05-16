Заксобрание Челябинской области стало музеем на один день

Челябинцы окунулись в историю одного из старейших зданий города

Сегодня, 16 мая, двери Законодательного собрания Челябинской области, обычно закрытые для широкой публики, открылись в рамках Всероссийской акции «День музеев». Южноуральцы получили редкий шанс увидеть, где вершится история региона, и буквально прикоснуться к ней, передает ИА «Первое областное».

Экскурсанты прошли по коридорам одного из старейших зданий и увидели уникальные вещи. Это, в том числе, механизм для голосования и бронзовая статуя, которая 1900 году покорила Францию на Всемирной выставке.

Гостям также показали зал заседаний — «сердце» парламента, и другие помещения — всего в здании их более 170.

А еще экскурсанты спустились во внутренний двор. Там их ждали живая музыка и историческая реконструкция.

Смогли гости узнать и много нового о Челябинске XX века: лекцию для них провел заместитель директора Государственного архива Челябинской области, кандидат исторических наук Николай Антипин.

Напомним, в этом году зданию Заксобрания Челябинской области исполнится 114 лет. Оно было построено еще до образования Челябинской области. Изначально там располагался банк.

В эти выходные Челябинская область присоединилась к акции «Ночь музеев». Для гостей подготовили свыше 350 интересных мероприятий.