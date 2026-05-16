Футбольный клуб «Челябинск» завершил сезон в Первой лиге

Подопечные Романа Пилипчука в заключительном матче сыграли вничью с «Шинником»

Футбольный клуб «Челябинск» завершил свое выступление в Первой лиге, финишировав в десятке сильнейших. В заключительном туре чемпионата подопечные Романа Пилипчука сыграли вничью с 2:2 с ярославским «Шинником». Южноуральцы в своем дебютном сезоне в Первой лиге завершили чемпионат в десятке сильнейших, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Финальный матч сезона стал для челябинских футболистов тематическим. Игроки вышли на игру в необычный форме, на футболках которых были заменены три последние буквы звездочками. Так, штаб команды решил принять участие в социальной акции в борьбе с кибермошенниками.

Решающий аккорд сезона получился отличным! Игра с «Шинником» получилась зрелищной, держала в напряжении зрителей. И, вне сомнений, болельщики должны быть довольны тем, как сложился матч. Они наверняка получили удовольствие от просмотра поединка, в котором произошло много событий. Но обо всем по порядку.

Начали наши парни матч неудачно. Уже в дебюте игры гости открыли счет в матче. Причем, помогли им это сделать челябинцы, а именно — Денис Самойлов. Еще вчера он принимал поздравления с Днем рождения, а сегодня провел один из худших матчей за ФК «Челябинск». На ровном месте он подарил мяч сопернику, допустив ошибку на своей половине поля. Денису Миронову не составило труда наказать соперника за ошибку — 0:1.

Впрочем, хозяева поля восстановили равновесие достаточно быстро — уже через 10 минут им удалось организовать ответный гол. Тимур Жамалетдинов на классе и опыте сотворил шедевр, тычком ноги отправив мяч в разрез между защитниками. И ведь передача нашла адресата: Гаррик Левин одним касанием обработал мяч, а вторым — эффектно отправил его с убойной позиции в сетку ворот. Голкипер гостей не имел и шанса на то, чтобы выручить команду и спасти ее от пропущенного гола — 1:1.

Все тот же Жамалетдинов организовал и второй гол челябинцев, но на этот раз сам замкнул хорошую передачу из глубины от Константина Кертанова. Приняв мяч, атакующий игрок ФК «Челябинск» неотразимо пробил в ближний угол. 2:1! Произошло это событие на 20-й минуте. С минимальным преимуществом в счете южноуральцы завершили первый тайм.

Менее событийной получилась вторая половина матча. Но и она получилась весьма интересной. Волжане в ней больше старались что-то придумать в атаке. Ну а как иначе — им нужно было отыгрываться. Порой острота у ворот челябинцев возникала из-за грубых ошибок обороны.

Время шло, а счет в матче продолжал оставаться без изменений. Казалось, хозяева смогут удержать нужный для себя результат. Но увы... На 74-й минуте форвард гостей Денис Миронов оказался самым расторопным в штрафной соперника после розыгрыша «стандарта». Футболист гостей протолкнул мяч в ворота, сделал счет 2:2, оформив дубль.

После пропущенного гола теперь уже челябинцы пошли большими силами вперед. И имели прекрасные шансы на то, чтобы забить победный гол. Чего стоит только удар из убойной позиции Вильфреда Эзы! Увы, ивуарийский форвард пробил выше ворот. Но заметим, что быть ему было неудобно: было сложно подстроиться под мяч. На 85-й минуте опасно бил со штрафного еще и Рамазан Гаджимурадов. Вратарь гостей был на высоте. 2:2 — справедливый итог этого зрелищного и боевитого матча.

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 34-й тур. 16 мая. ФК «Челяинск» — «Шинник» (Ярославль) — 2:2.

Голы: Денис Миронов, 3 (0:1); Гаррик Левин, 13 (1:1); Тимур Жамалетдинов, 20 (2:1); Денис Миронов, 74 (2:2).

На этом все! Сезон для ФК «Челябинск» в Первой лиге завершен. Команда-дебютант завершила его в десятке сильнейших. Результат достойный, но остался неприятный осадок от того, как наши парни провели весеннюю часть сезона. Почему так произошло — это тема для детального разговора. И мы обязательно вернемся к этому вопросу в ближайшее время.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).