В Челябинске подростковый центр «Оранжевый верблюд» отметил второй день рождения

Центр стал местом, где ребята могут найти вдохновение и поддержку

Сегодня, 16 мая, в центре для подростков «Оранжевый верблюд» в Челябинске было особенно шумно и весело: сотрудники и ребята отмечали его второй день рождения. Для гостей организовали разные мастер-классы, активности и, конечно, праздничную программу с тортом и подарками, передает ИА «Первое областное».

Подростковый центр «Оранжевый верблюд» — проект Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 и его учредителя Ирины Текслер. Это место, где подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут встретиться с друзьями, получить поддержку психологов, позаниматься спортом или провести время за любимым делом. Ребята могут быть уверены, что в центре они будут услышаны и поддержаны.

На праздник приехали десятки ребят, общественный деятель Ирина Текслер, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Для гостей организовали праздничный концерт с песнями, танцами и даже фокусами.

И какой же день рождения без подарков и торта?

В каждом пространстве кипела жизнь, будь то кухня, мастерская или гостиная-игровая.

Вместе со взрослыми ребята увлеченно обсуждали разные идеи, проекты и планы.

Именно таким местом, где крепнет дружба, рождаются смелые решения и большие планы и каждый может не бояться быть собой, и задумывался центр «Оранжевый верблюд». И кажется, все получилось.

Кстати, мы нашли репортаж с открытия центра в 2024 году. Смотрите, как все начиналось.