Певица из Магнитогорска приняла участие в шоу Малахова «Привет, Андрей!»

Музыковед из консерватории исполнила романс «Август»

Педагог магнитогорской консерватории им. Глинки Алена (Елена) Коновальчик стала участницей передачи Андрея Малахова. Певица пишет песни, исполняет собственные сочинения и известные русские романсы. В эфире шоу она спела «Август», романтический хит 1966 года, написанный композитором Яном Френкелем. Выпуск с артисткой из Магнитогорска покажут в эфире 14 января, вечером.

На шоу Алену Коновальчик позвали в конце года — продюсеры нашли запись песни на ютуб-канале девушки и предложили выступить на телевидении. Звонок от центрального телеканала прозвучал 30 ноября, а уже 2 декабря Алена знакомилась с Андреем Малаховым, репетировала с баянистом Валерием Семиным и пела в студии шоу «Привет, Андрей!».

По словам певицы, все было организовано на высшем уровне.

«Мне все оплатили: перелет, гостиницу, везде меня ждала машина с водителем. В студии было невероятно: столько талантливых, душевных и задорных людей было сегодня со мной под несколькими камерами! Напелись, насмеялись, потанцевали и всплакнули от великих песен (ну как без этого?), подурачились вместе, воодушевились, наполнились. Обменялись контактами, обсудили возможные совместные проекты... Дай бог, пусть все сбудется!» — поделилась Алена Коновальчик у себя на странице в социальной сети.

Напомним, выпуск с выступлением артистки выйдет в эфир 14 января в 18:00 по местному времени.

Кстати, уже сегодня в эфир выйдет шоу «Голос. Дети», где за внимание жюри будет бороться магнитогорец Шандор Силантьев.