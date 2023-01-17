В Челябинской области вместо «Аватара» показывают фильм про приключения синих человечков

Новый американский блокбастер под видом кинолектория прокатывают в Кыштыме и Златоусте

В кинотеатре «Космос» в Златоусте и «Октябрь» в Кыштыме в афише сеансов рядом с «Чебурашкой» (6+) появился научно-популярный фильм «Цивилизация НаВи: приключения синего человека на воде» (12+).

Билеты в кинолекторий раскупают охотно: центральные кресла зала забронированы на все ближайшие вечерние сеансы. Стоимость билетов — 400 рублей. А в отзывах — масса восторженных. Зрители пишут, что фильм очень красочный, «хорошо раскрывает все подробности жизни подводного мира», а «3,5 часа действия смотрятся на одном дыхании». Пожалуй, повышенный интерес кыштымцев можно понять: на фоне главной городской легенды про карлика Алешеньку синие человечки выглядят вполне уместно.

Директор кинозалов Сергей Мунтян пояснил, что идея с оригинальным названием пришла от его партнеров из Оренбурга — там в кинотеатре «Космос» идет «кинолекторий Геннадия Лекторова: „Цивилизация На’ви: интересные факты в эпоху путешествий по воде“». Для кыштымцев Мунтян название усилил, подчеркнув, что главные герои фильма — синие человечки. Кроме того, американская «документалка» отлично дополнила бюджет «Октября» в каникулы. Иначе провинциальным кинозалам трудно свести концы с концами.

Добавим, что в других кинотеатрах области и всей страны документальный фильм идет под названием «Аватар 2: Путь воды».

Кинохит Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды» (12+) идет в России без официального разрешения собственника — студии Warner Bros. В кинотеатрах транслируют русские короткометражки, а «Аватар» входит в комплекс бесплатного предсеансового обслуживания. Билетные сборы блокбастера, премьера которого состоялась еще в декабре, уже вплотную подобрались к цифрам первого «Аватара», пока еще самого кассового фильма в мире.