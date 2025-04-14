В Челябинске закрывается кинотеатр «Победа»

Последние сеансы пройдут 20 апреля

Челябинский киноцентр «Победа» с самым большим залом в городе объявил о закрытии. По словам инициатора перезапуска кинотеатра в его нынешнем состоянии Теймура Халикова, после небольшого перерыва центр продолжит работу как муниципальное учреждение.

«Честно, мы сопротивлялись так долго, сколько могли. Но правда такова — в слове „кинобизнес“ мы больше любим кино, чем бизнес. Да, попытались. Да, старались. Да, не смогли», — рассказали в кинотеатре.

Также Теймур Халиков поблагодарил всю команду «Победы» и отметил, что кто-то из них продолжит работать, когда у центра сменится юрлицо и кинотеатр перейдет из статуса частного.

В день закрытия, 20 апреля, на большом экране будут бесплатно показывать фильмы, которые специально подберут сотрудники «Победы».

Напомним, сейчас в Челябинске закрыт еще один кинотеатр — имени Пушкина. Там идет масштабный капремонт.