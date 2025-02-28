Кинотеатр имени Пушкина в центре Челябинска закрывается на ремонт

Последние сеансы запланированы на 2 марта

В Челябинске на ремонт закрывается кинотеатр имени Пушкина. Двери для зрителей перестанут открывать с 3 марта. Об этом сообщили в соцсетях кинотеатра.

Последние кинопоказы состоятся в воскресенье, 2 марта.

«Не упустите возможность посмотреть классные фильмы. Запрокинуть голову и запомнить чудесный вафельный потолок. И конечно, сфотографироваться на память на исторических креслах. Знаем, многие будут по ним скучать», — обратились в кинотеатре.

Напомним, ранее корреспонденту ИА «Первое областное» сообщали, что кинотеатр будет закрыт примерно полгода. В здании обновят старые ветхие сети и сантехнику, добавят декоративную подсветку фасада, отреставрируют двери и кинозал. Мероприятия постараются перенести на другие площадки города.