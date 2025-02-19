Первый в Челябинске широкоэкранный кинотеатр признают памятником культуры

Экспертиза рекомендовала включить объект по Цвиллинга, 81 в госреестр

Двухэтажное кирпичное прямоугольное с восьмиколонным портиком здание по адресу Цвиллинга, 81 в Челябинске по рекомендации экспертов включат в госреестр c присвоением категории «памятник культурного наследия регионального значения». Речь идет о кинотеатре имени 30-летия ВЛКСМ, он же «Губернский город», он же развлекательный центр «Синематограф», он же поочередно клуб «Плей-офф», «Аль Пачино» и «Венеция», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Исторически объект связан с развитием городской инфраструктуры Челябинска начиная с конца 1940-х годов. Строительство здания происходило вскоре после Великой Отечественной войны. Первоначально на месте современного кинотеатра находился другой кинотеатр — под названием «Комета», который существовал до 1915 года.

Проект здания был разработан архитектором Калмыковым из института «Союзкинопроект» в 1939 году, для реализации в Челябинске были внесены изменения местным архитектором Евтеевым, который частично перепланировал второй этаж и вестибюль, а также переработал оформление фасадов. Интерьеры были дополнены работами известных художников и скульпторов, таких как Гофрат, Трофимов, Малышева и Юдаков.

Первый кинопоказ в новом кинотеатре состоялся в октябре 1948 года — демонстрировалась картина «Повесть о настоящем человеке».

Впоследствии кинотеатр стал местом проведения различных культурных мероприятий, включая детские и юношеские кинофестивали, киноклубы и многое другое. Во второй половине 1950-х годов в кинотеатре были заменены экран и кинопроекционное оборудование для показа широкоэкранных фильмов. Это был первый в Челябинске широкоэкранный кинотеатр.

Со временем кинотеатр претерпел несколько реконструкций и смен названия. В настоящее время здание продолжает функционировать, сохраняя свои уникальные архитектурные и исторические особенности.