Челябинский театр «Манекен» переносит спектакли на другие площадки из‑за капремонта

Родная сцена закроется примерно на полгода

Спектакли челябинского театра «Манекен» отправляются «в долгое плавание» по городу. Постановки переносят на другие сцены из-за начавшегося капитального ремонта здания. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Артисты о закрытии здания не переживают: в соцсетях «Манекена» пишут, что ремонт превратит их «уютный дом» в комфортную и современную площадку, а на разных сценах города спектакли заиграют новыми красками.

Так, в апреле в ДК ЧМК сыграют «Доктора философии» (16+), а в Театре ЧТЗ — постановки «Король-Олень» (16+), «Надежды маленький оркестрик» (6+), «Марлен» (16+), «Ревизор. Версия» (16+) и «Пробуждение» (16+).

В мае «Короля-Оленя» (16+) покажут в ДК ЧМК, в драмтеатре проведут интерактивную вечеринку «Stand up, поэты!» (16+) и покажут философскую сказку «Птица Феникс возвращается домой» (12+), в учебном театре института культуры — спектакль «Сотворившая чудо» (16+).

О новых площадках проведения театр будет сообщать в своих соцсетях и на сайте.

Напомним, в кинотеатре Пушкина (он же театр «Манекен») заменят коммуникации, отреставрируют плитку, росписи стен, деревянные двери. В зрительном зале обновят акустическую систему. Также на фасаде появится декоративная подсветка — смотрите проектный дизайн здания в нашем телеграм-канале.