Спектакли челябинского театра «Манекен» отправляются «в долгое плавание» по городу. Постановки переносят на другие сцены из-за начавшегося капитального ремонта здания. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Артисты о закрытии здания не переживают: в соцсетях «Манекена» пишут, что ремонт превратит их «уютный дом» в комфортную и современную площадку, а на разных сценах города спектакли заиграют новыми красками.
Так, в апреле в ДК ЧМК сыграют «Доктора философии» (16+), а в Театре ЧТЗ — постановки «Король-Олень» (16+), «Надежды маленький оркестрик» (6+), «Марлен» (16+), «Ревизор. Версия» (16+) и «Пробуждение» (16+).
В мае «Короля-Оленя» (16+) покажут в ДК ЧМК, в драмтеатре проведут интерактивную вечеринку «Stand up, поэты!» (16+) и покажут философскую сказку «Птица Феникс возвращается домой» (12+), в учебном театре института культуры — спектакль «Сотворившая чудо» (16+).
О новых площадках проведения театр будет сообщать в своих соцсетях и на сайте.
Напомним, в кинотеатре Пушкина (он же театр «Манекен») заменят коммуникации, отреставрируют плитку, росписи стен, деревянные двери. В зрительном зале обновят акустическую систему. Также на фасаде появится декоративная подсветка — смотрите проектный дизайн здания в нашем телеграм-канале.