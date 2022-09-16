В Челябинске вновь запускают бар Jackson’s

В 2022 году заведение дважды пытались продать

В конце сентября на Алом поле вновь откроет двери бар Jackson’s. Один из старейших музыкальных баров города не работал с июля. Как объяснили сотрудники, причина перерыва — нехватка посетителей летом.



2022 год для Jackson’s стал насыщенным. В феврале бар продали трем бизнесменам: Максиму Москальченко, Денису Щелкушкину и Юрию Курбатову. Уже через несколько месяцев предприниматели пробовали тоже продать бизнес, объяснив это тем, что их основное предприятие нужно перевозить в Казахстан. Но в итоге собственники остались те же.

В баре за лето почти ничего не изменилось. В заведение набрали новый персонал и немного изменили меню.

«Мы меняем направление, из ресторана больше в бар. Теперь работаем с 16:00 до 02:00, а в пятницу и субботу до 04:00. В меню сохранили пару горячих блюд, а супы и салаты убрали. Сделан акцент на закусках к крепким напиткам, их ассортимент тоже увеличился»,— объясняет новый управляющий Денис Самрега.

В баре, как и прежде, планируют устраивать концерты и музыкальные вечеринки. С 29 сентября живая музыка на площадке будет практически ежедневно.

Напомним, что бару в этом году исполнится 16 лет. На сцене заведения выступало немало известных российских рок-команд, среди них «Мертвые дельфины», «Алоэ Вера» и «Мураками».

Ранее по теме:

Бар Topka, открытый Пашей Видиком, уезжает с Кировки.

У Алого поля открылось бистро «Популист».

Первый робот-официант появился в челябинском ресторане.