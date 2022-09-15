С челябинской Кировки переезжает бар Topka Reborn

Заведение, которое открывал блогер Паша Видик, перебирается на старое место на Цвиллинга

Челябинский бар Topka Reborn на Кировке закрылся. Летом владельцы бара решили переехать на Цвиллинга, 6. Еще недавно это помещение занимал бар Greenery, а еще раньше — Boroda Bar.



Topka Bar принадлежал блогеру Павлу Федорову, больше известному как Паша Видик. В 2020 году он скончался на 31-м году жизни. До Topk’и Павел был владельцем Boroda Bar’a.

«Boroda Bar был первый баром, который открывал мой супруг. То, что мы переезжаем на место, где работал его проект, сыграло большую роль. Мы планировали переезжать, но было грустно от этой мысли. С баром на Кировке связано столько воспоминаний. Но когда подвернулось это помещение, мы решили туда въехать без раздумий», — рассказывает Юлия Федорова, вдова Павла Федорова и совладелица Topka Reborn.

Сейчас на Цвиллинга, 6 идет ремонт. Кардинально менять Topka Reborn не планируют, меню и интерьер хотят сохранить теми же, что и в заведении на Кировке.

«Конечно, будет и что-то новое, но мы постараемся сделать так, будто Topka Reborn никуда не уезжал. Будет та же цветовая гамма, мы повесим те же фотографии, картины. И, наверное, сделаем какое-нибудь напоминание о Boroda Bar», — рассказала Юлия Федорова журналисту Первого областного информационного агентства.

Открытие запланировано на 24 сентября.

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