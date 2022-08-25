В центре Челябинска открылось бистро «Популист»

Кафе готовили к запуску год

На этой неделе в техническом режиме открылось бистро «Популист». Заведение находится на Алом поле (пр. Ленина, 63). Раньше на этом месте был «Райффазенбанк».



«Популист» — не новое заведение, кофейня с тем же названием работала на Энгельса. Владелец Семен Паклин решил не только сменить локацию, но и сделать ребрендинг: отказался от формата кофейни, ввел алкогольную карту и меню с горячими блюдами. На подготовку ушел год, как проходил процесс, Семен рассказывал.

При разработке концепции авторы ориентировались на формат свердловского бистро «Горожане» и московского кафе «Техникум». В меню «Популиста» есть и понятные позиции — типа глазуньи-сосиски-с-горошком, и изысканные — к примеру, карпаччо с осьминогом или тартар с боттаргой.

«У нас ресторан на каждый день — это быстрый сервис, быстрая отдача блюд, комфортная цена, комфортная еда и отсутствие правил: например, можно приходить в любой одежде. Кухню лучше охарактеризовать как „современная московская (российская)“ — это микс европейской, немного русской и азиатской кухонь с упором на локальные ингредиенты», — рассказывает Семен Паклин.

Семен Паклин



В техническом режиме «Популист» работает с 14:00 до 23:00. Площадь заведения небольшая, и столики просят бронировать через соцсети.

Напомним, что на днях в техническом режиме открылся бар Greenery в ЖК «Манхэттен».