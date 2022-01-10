В Челябинске продают бар Jackson’s на Алом поле

Учредители объяснили, почему приняли такое решение

В Челябинске продают бар-ресторан Jackson’s. Заведение 15 лет работает на Алом поле по адресу пр. Ленина, 64Д. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. Стоимость готового бизнеса — 1 600 000 рублей, что существенно ниже рыночной цены.



Jackson’s — действующий бар. В объявлении сказано, что ресторан готовы продать с оборудованием для концертов, барной стойкой, мебелью и полным кухонным оборудованием, в которое входят морозильные камеры, кофемашины и т. д. В баре два зала на 120 посадочных мест. Общая площадь помещения составляет 350 квадратных метров.

За действующий бар просят всего 1 600 000 рублей. Для сравнения: в Челябинске кофейный киоск в Советском районе стоит около 1 000 000 рублей.

Управляет Jackson’s компания «Музыкальный рай», которой также принадлежат караоке-бары Baccara и Soprano.

«Сейчас мы вплотную занялись караоке-барами, и поняли, что на развитие Jackson’s у нас просто нет времени. „Джексону“ нужен хозяин, который смог бы раскачать это заведение, мог вложить свои силы и энергию в его развитие. Поэтому и ценник за него такой символический», — рассказал соучредитель компании «Музыкальный рай» Виталий Пасманик журналисту ИА «Первое областное».

За 15 лет в баре выступили известные российские команды. Среди них «Мертвые дельфины», «Алоэ Вера» и «Мураками».

Напомним, что недавно караоке-бар Baccara от компании «Музыкальный рай» переехал из помещения по адресу Кирова, 84 в соседний дом на Кирова, 139. На месте караоке открывается ресторан быстрого питания KFC.