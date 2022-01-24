В Челябинске сменились собственники бара Jackson’s на Алом поле

Новые владельцы ресторана — производители газопоршневых электростанций

У челябинского бара Jackson’s новые владельцы. В начале января в Сети появилось объявление о продаже ресторана на Алом поле. Покупатели нашлись практически сразу, заведение купили собственники челябинской компании «Центр энергосервисных решений».



Как стало известно журналисту ИА «Первое областное», новый бар приобрели три друга: Максим Москальченко, Денис Щелкушкин и Юрий Курбатов. «Центр энергосервисных решений» их основной бизнес. Новые собственники — поклонники заведения, вместе они часто приходили на концерты. Опыта управления общепитом у них нет.

Покупка бара была давней мечтой. Два года назад предприниматели подумывали арендовать помещение для создания своего заведения, но пандемия коронавируса заставила отложить затею.

«Хоть у нас нет опыта ведения такого бизнеса, мы много знаем о внутренней кухне. У нас много знакомых владельцев ресторанов в других городах, есть с кем посоветоваться. Я полтора года назад окончил курсы по управлению ресторанами в Санкт-Петербурге», — рассказывает журналисту ИА «Первое областное» Максим Москальченко.

Сделка о купле-продаже уже состоялась. Jackson’s-бар временно не работает. В ближайшие дни в залах планируют сделать косметический ремонт, проверить и обновить кухонное оборудование, а также переработать меню. Концерты в Jackson’s будут проводить как и прежде, но сцену для музыкантов хотят переместить.

«Я люблю готовить, и вместе со знакомым поваром — он работал в „Своей компании“ — мы будем перерабатывать меню. Что-то из позиций оставим, что-то добавим. Хочется изменить подачу блюд, пусть будет красиво и вкусно», — поясняет Максим Москальченко.

Бар со всем оборудованием продали за 1 миллион 600 тысяч рублей, что существенно ниже рыночной стоимости. Как признались новые собственники, низкая цена стала основным толчком для покупки.

Напомним, что в этом году бару Jackson’s исполняется 15 лет. Заведением управляла компания «Музыкальный рай», которой также принадлежат караоке-клубы Baccara и Soprano. Как ранее объяснил соучредитель компании Виталий Пасманик, продать бар решили, чтобы вплотную заняться другими проектами.