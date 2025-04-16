В Ленинском районе Челябинска появятся новые граффити

Это станет частью фестиваля уличного искусства

В Челябинске раскрасят рисунками подпорные стены возле ДК ЧТПЗ в Ленинском районе. Работами займутся летом на фестивале уличного искусства «Стены», объявили в Доме архитектора.

Перед созданием эскизов у жителей Ленинского района решили спросить, что они хотят увидеть на рисунках. Опрос запустили в соцсетях Домарха до 30 апреля.

«Мы решили оттолкнуться от района: его истории, особенностей, ритма жизни. Но нам нужна помощь, поэтому мы и запускаем опрос», — поделились организаторы.

Раскрашивать подпорные стены напротив Дома культуры будут по опыту прошлого года, когда в Челябинске проводили фестиваль уличного искусства «Переход» и закрашивали стены одного из самых жутких подземных переходов Челябинска.