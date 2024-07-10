Подземку на «Детском мире» в Челябинске украсили граффити

Разрисовывали стены в основном подростки

В среду, 10 июля, в Челябинске завершили фестиваль «Переход». Его участники раскрашивали разноцветными граффити подземный переход на пересечении проспекта Ленина и Свободы. Что из этого получилось — в фоторепортаже информагентства «Первое областное».

Фестиваль шел ровно месяц, с 10 июня по 10 июля. За это время граффити несколько раз изменяли и дополняли, в том числе из-за выходок вандалов.





Как рассказали кураторы проекта, один из челябинских граффитистов обиделся, что все пространство подземки «приватизировали» юные художники. Ночью он облил готовые работы черной краской.

«Мы решили, что не будем все это перекрывать, чтобы это осталось историей. Мы хотим, чтобы люди понимали, что граффити могут наслаиваться друг на друга. Испортить одну работу краской тяжело, ведь поверх можно нарисовать что-то еще», — рассказала автор двух граффити в переходе Полина Ильина.

Где-то черные подтеки дополнили разноцветными каплями, где-то превратили их в сильный дождь над городом.





На открытии перехода побывали подростки-художники. Некоторые из них, самые маленькие авторы, рисовали эскизы, которые объединила художница-граффитист и перенесла на стену. А юные таланты теперь могут похвастаться, что их детскими рисунками украсили проспект Ленина.





Организаторы рассказали, что они хотели познакомить детей с искусством граффити. И еще чуточку раскрасить мрачное подземелье с высоким трафиком людей. Удалось ли им это, может узнать любой челябинец, спустившись в подземку.