На Аркаиме стартовал первый в истории музея пленэр

Из работ художников создадут передвижную выставку

В музее-заповеднике «Аркаим» в Брединском районе Челябинской области пройдет первый в истории пленэр. Его участниками станут живописцы из Магнитогорска и воспитанники художественных школ — всего около 60 человек.

Как рассказали в пресс-службе «Аркаима», осенний пленэр стартует сегодня, 5 сентября, и продлится до 8-го. За это время художники напишут работы с натуры, а посетители заповедника смогут понаблюдать за работой мастеров.

«Идея пленэра витала в воздухе. На фестивале „Пламя Аркаима“ мы познакомились с художниками из Магнитогорска, обсудили возможность сотрудничества и наметили совместный проект на начало осени. Так что грядущие выходные у нас пройдут под знаком творчества», — поделилась гендиректор музея Елена Кондрашина.

После пленэра сформируют передвижную выставку, которую смогут увидеть жители Челябинска и области.