В парке Тищенко готов первый скейт-боул — бетонная чаша для занятий экстремальными видами спорта: скейтбордингом и BMX. Кроме того, для тренировок и развлечения парк могут использовать те, кто катается на самокатах и роликах.
Чаша спроектирована в несколько поворотов, кроме того, есть и другие элементы для трюков — боксы, рейлы и ступеньки. Мы уже были на площадке, еще когда рабочие выкладывали из мешков с цементом возвышенности, засыпали пустоты строительными смесями и выравнивали поверхности. Сейчас фигуры присыпаны снегом. Но судя по следам, тут кто-то пробует кататься на коротких лыжах и сноускутах — зимней версии самоката.
Строительство объекта началось летом, срок сдачи стоял 15 декабря. И формально скейт-парк готов.
«Боул действительно готов. Но в зимнее время торжественно его открывать не будут. Контракт на благоустройство парка им. Тищенко двухгодичный, работы по приведению парка в порядок будут продолжаться в следующем году. Так что и торжественное открытие скейт-парка будет в 2023 году», — прокомментировала Ксения Дурманова, представитель пресс-службы челябинской мэрии.
Бетонный боул для скейтеров на ЧМЗ — первый в Челябинске. Сначала объект планировали построить в сквере у ДС «Юность». Чаша была запроектирована, а контракт выставлен на торги за 11,5 миллиона рублей. Правда, в августе администрация города сделку аннулировала и стройку отменила — на территории сквера смонтировали более дешевый и легкий в производстве памп-трек. Чиновники объяснили эту замену неподходящими условиями: площадка у «Юности» была бы слишком маленькая и неудобная.
Параллельно разыграли новый контракт, теперь уже на 21,5 миллиона рублей: подрядчик, петербургская компания «Федераль», должен построить бетонную чашу для экстремальных видов спорта на территории парка им. Тищенко.
Главная экстремальная стройка 2022 года стартовала в августе. У застройщика на самом деле гигантский опыт в подобных проектах. «Федераль» — строительная «дочка» компании FK-Ramps, главной по скейт-паркам в России и странах СНГ.
Территория вокруг спортивного городка еще не закончена: тут должны появиться информационные щиты, входные группы и малые архитектурные формы. А пока рядом с бетонной чашей строительная компания «Альфа» заканчивает монтаж нового освещения — для этого еще осенью в парке прорыли траншеи для силовых кабелей и установили новые фонари.
Кроме того, силами «Альфы» освежили фасад дома-аквариума, обновили внешнюю лестницу и балкон. Следующим летом там можно будет проводить развлекательные мероприятия. Закончена первая в Челябинске лесная беседка для йоги. А на площадке бывшего парка аттракционов обновлены здания. В одном из них проходят тренировки местной секции тхэквондо. Как будет использоваться второе здание, пока неизвестно.
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