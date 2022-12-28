В Челябинске построили первую бетонную чашу для скейтбординга

И не открыли, потому что началась зима

«Боул действительно готов. Но в зимнее время торжественно его открывать не будут. Контракт на благоустройство парка им. Тищенко двухгодичный, работы по приведению парка в порядок будут продолжаться в следующем году. Так что и торжественное открытие скейт-парка будет в 2023 году»,

— прокомментировала Ксения Дурманова, представитель пресс-службы челябинской мэрии.