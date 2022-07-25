Скейт-парк за 21,4 млн рублей установят в парке «Металлург» в Челябинске

Площадку для экстремальных видов спорта смонтируют в этом году

В парке «Металлург» имени О. И. Тищенко к 15 декабря этого года появится бетонный скейт-парк. Монтаж проведет компания «Федераль» из Санкт-Петербурга, которая ранее делала проект этой конструкции. Она победила в аукционе, проводившемся администрацией парка. Контракт заключат по цене 21,4 млн рублей, сказано на портале госзакупок. При этом компания, занявшая второе место, — челябинская «Альфа», предложила выполнить работы за 19,5 млн рублей. Но эта фирма делает аналогичную площадку у «Юности».

Скейт-парк в парке «Металлург» в техническом задании называют площадкой для современных альтернативных индивидуальных видов спорта. Ее обустроят неподалеку от входа в парк со стороны улицы Первого Спутника — на месте деревянного скейт-парка. Бетонная конструкция площадью 1,2 тыс. квадратных метров будет иметь многофункциональную фигуру для катания и фигуры для выполнения трюков — боксы, рейлы, разгонки. Кататься можно будет на скейтбордах, роликовых коньках, самокатах и велосипедах ВМХ. Скейт-парк сделают адаптированным для маломобильных граждан.





«Решение площадки представляет собой комплексы фигур для таких экстремальных видов спорта как роллер-спорт, скейтбординг и велосипед ВМХ. Все конструкции отвечают требованиям стандарта ГОСТ „Оборудование для скейт-площадок“. Комплексы фигур включают в себя различные элементы, выполненные из бетона и металла. Схема расположения фигур и их характеристики соответствуют международным стандартам и позволяют спортсменам и любителям использовать фигуры в различных комбинациях, последовательностях, а также отрабатывать всевозможные технические элементы», — отмечается в проектной документации.

Скейт-парк будет огорожен. Входов сделают два, возле каждого установят информационные стенды. Деревья и кустарники рядом с площадкой сохранят. Ожидаемая единовременная посещаемость скейт-парка в будни — 25 человек, в выходные и праздники — 45. Также подрядчику нужно будет провести капитальный ремонт площадки для городков.





«Спортсмены, которые занимаются скейтбордингом и BMX, достаточно давно ждут этого объекта. Мы предполагаем, что, несмотря на срок исполнения контракта 15 декабря, в течение трех с половиной месяцев объект будет возведен. Помимо того, что он стационарный, у него совсем иные характеристики жесткости, соответственно, здесь больше спортивный аспект: выполняются иные радиусы для спортсменов. Характеристика бетона позволяет выполнять очень много тех вещей, которые невозможно реализовать на деревянных скейт-парках», — поясняет заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Установка скейт-парка в «Металлурге» пройдет в рамках благоустройства общественного пространства. Ранее администрация парка выбрала подрядчика для ремонта фасада «Дома аквариума». Работы проведет компания «Альфа», боровшаяся и за установку площадки для экстремальных видов спорта.

Другой бетонный скейт-парк установят в новом сквере возле дворца спорта «Юность». Администрация Центрального района Челябинска уже выбрала подрядчика — это все та же компания «Альфа». На монтаж конструкции она получит 11,3 млн рублей. Срок выполнения работы — до 20 сентября 2022 года. Интересно, что проект строительства скейт-парка возле «Юности» разработала упомянутая выше компания «Федераль».

Кроме того, к концу июля у ледовой арены «Трактор» Русская медная компания поставит свой скейт-парк площадью 1,5 тыс. кв. м — самый большой в городе.

ООО «Федераль» зарегистрировано в марте 2018 года в Санкт-Петербурге, сказано в базе данных «СБИС». Компания занимается благоустройством и разработкой проектной документации. Проектирование и монтаж скейт-парков — одно из профильных направлений работы. В 2021 году чистая прибыль фирмы составляла 59,2 млн рублей. Организация участвовала в 41 аукционе, а победила в 34 из них. Общая сумма заключенных контрактов составляет 568,7 млн рублей.