В сквер у «Юности» в Челябинске привезли памп‑трек для экстремалов

Его монтаж завершат ко Дню города

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В сквер у дворца спорта «Юность» привезли памп-трек — это волнообразная дорожка для катания на велосипеде, роликах или скейте. Конструкцию выгрузили на строительную площадку и начали собирать. Работы по монтажу должны завершить ко Дню города.



Памп-трек для сквера подготовила Екатеринбургская компания Air, она же делала фигуры для скейт-парка у ледовой арены «Трактор».

Вместо памп-трека сначала хотели поставить бетонную чашу для скейтбордистов, чаша была прописана в проекте. Как объяснил глава района Виктор Ереклинцев, отказаться от чаши решили по многим причинам. Главная — не удалось найти опытного подрядчика, который согласился бы сделать боул за короткий срок. В пользу памп-трека сыграла еще и цена: боул стоил 12 миллионов, памп-трек — 4,8 миллиона рублей.

«К тому же мы посмотрели на опыт других городов. Обычно площадь боула — две тысячи квадратных метров. А у нас получается только 600. Поэтому решили сделать боул-чашу в более подходящем месте, проект уже есть. Например, в парке Тищенко, где тоже строится скейт-парк»,— рассказал Виктор Ереклинцев.

Напомним, что раньше у дворца спорта «Юность» находился автовокзал. В 2021 году его закрыли, и там, где раньше стояли автобусы, решили построить сквер. Работы по его благоустройству планировали закончить до Дня города.