В челябинском Театре кукол открыли гостиную Деда Мороза

На малой сцене состоялась премьера новогоднего интерактива на подушках

В стенах Театра кукол состоялась последняя новогодняя премьера: на малой сцене устроили интерактив на подушках «В гостях у Дедушки Мороза». Праздничная история рассчитана на малышей старше 3 лет и младших школьников.





В волшебный терем превратили малую сцену. Снегурочка заботливо встречает зрителей на пороге морозной гостиной, знакомится с каждым, шутит мило и рассаживает ребятишек на подушках вокруг елки. Можно разуться, потрогать игрушки на елке, оглядеться по сторонам. Комната в тереме дедушки небольшая, так что на каждый спектакль приглашают не более 15 детей.

В центре гостиной — елочка, в углу — лестница на неведомый второй этаж. Потом камин и волшебный шкаф, в ящиках которого прячутся сказочные зверушки, большой белый медведь, дежурный снеговик и даже сам Дедушка Мороз. Действительно, зачем заходить в комнату через дверь, когда можно через шкаф?!





А дальше будет смешно, мило и очень забавно: и нагловатая, но такая обаятельная ворона, и оркестр, участником которого может стать каждый ребенок, и даже сам Дедушка Мороз, который где-то позабыл свою шубу, да так и вышел к детям прямо в пижаме.





Танцевальные паузы, путешествия на волшебном поезде и игры с зайчатами приводят детей в восторг. От закадровых шуточек Снегурочки («будем петь прямо в шкаф!»(с)), рассеянного Белого медведя (он интонациями похож на Бараша из «Смешариков») и Снеговичка-простачка ухахатываются взрослые. А в целом выходит веселый утренник, где и песенки на табуретке, и «елочка, гори!» и «где же подарки, давайте искать!». Спасибо Театру кукол за то, что в детство могут вернуться и взрослые. Даже если они не на подушках сидят, а на стульчиках у стены.





Волшебная гостиная Театра кукол придумана, сконструирована и украшена волшебными руками режиссера, художников и артистов: Александра Борока, Елены Хохлович (Елена, ваши зайцы в фойе шикарны и стали вдохновением для других театров!), Аркадия Юракова, Анатолия Пристая, Арины Згурской и многих других. Я тут могу привести целый список прекрасных людей, которые сотворили новогоднее чудо, но вы лучше сходите в театр и наградите их аплодисментами в конце спектакля. Если сможете раздобыть билет, конечно: они разлетелись мгновенно и, кажется, никто не собирается упускать свое.

Новогодняя кампания в Театре кукол будет идти до Нового года и все каникулы, но билетов на спектакли (в том числе и на «Щелкунчика») практически нет.