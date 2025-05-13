В Челябинске в «Ночь музеев» научат делать кольчугу и разбираться в парфюме

Двери выставочных залов будут открыты до полуночи

Уже в эту субботу, 17 мая, Челябинская область примет всероссийскую акцию «Ночь музеев», в этом году ее темой станут «Герои». До ночи будут открыты сразу несколько площадок по всему региону: Исторический музей Южного Урала, заповедник «Аркаим», краеведческие музеи в городах и даже Челябинский театр кукол. Афишу дня собрал корреспондент ИА «Первое областное».

Музей изобразительных искусств

Центральное место займет выставка «Повесть о войне», и сразу несколько мероприятий будут завязаны на ней: экскурсии, интерактивные занятия для детей, мастер-классы. А художник Дмитрий Островский весь день будет писать быстрые скетчи-портреты карандашом в духе советского времени.

В Александровском зале в 18:00 состоится лекция-концерт «Три чуда в искусстве» с музыкантами Челябинского симфонического оркестра, в 20:00 — поэтические чтения «Стихи о роковых, военных, фронтовых», а в 22:00 артисты Молодежного театра проведут читку пьесы. В Златоустовском зале с 13:30 стартуют мастер-классы по открытке в технике коллажа, рисунку углем, росписи тельняшек и линогравюре. Завершит мероприятия лекция-дегустация «Парфюмерия Победы». В Каслинском зале обещают экскурсии, лекции и моноспектакль Александра Майера «Русский огонек» по стихотворениям Николая Рубцова.

Возрастное ограничение мероприятий — 16+.

Исторический музей Южного Урала

«Ночь музеев» пройдет под темой «От мифов до реальности. Герой каждый из нас». Музей откроется в 18:00, вечером для челябинцев развернутся интерактивные программы, театрализованные и научно-популярные перформансы, творческие встречи. Возрастное ограничение мероприятий варьируется 16+.

По традиции на летней эстраде с 17:30 до 22:00 выступят кавер-группа «Радио Мальта», Анастасия Ермолина и группа «Резиновый Дедушка». На площади «Между Башен» с 18:30 до 20:30 будут рисовать граффити, а на «Красной площади» в это же время состоится танцевальный батл.

В залах постоянной экспозиции с 18:30 заработают интерактивные экскурсии, реставрационная мастерская, зона исторической реконструкции, театрализованные лекции и музыкальная гостиная на выставке «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?». В цокольном этаже Западной башни проведут квест «Дело мастера боится».

Из необычных мастер-классов обещают плетение кольчуги, оказание первой медицинской помощи и нейрографику.

В холле Западной башни в 19:30 стартует иммерсивная выставка-спектакль, посвященная женщинам на войне, «Вера. Надежда. Любовь», в холле Восточной башни в 18:00 стартует творческая встреча и кураторская экскурсия по фотовыставке «Симфония ночи», а на смотровой площадке на крыше Восточной башни проведут аудиоэкскурсию «Знакомство с городом».

В Доме общественного собрания с 18:30 до 22:00 устроят танцы времен XIX века и 40-х годов прошлого столетия.

Завершится «Ночь музеев» световым шоу, оно начнется в 22 часа.

Арт-оранжерея «ЛюбаПетя»

В арт-пространстве на Лесопарковой, 5к2 устроят лекцию «Мода власти: как костюм создавал исторических героев и злодеев», поговорят о том, что объединяет Павла Третьякова, Илью Остроухова, Ивана Морозова, Генриха Брокара и писателя Джона Фаулза. Также проведут два мастер-класса: по коллажу для детей и работе с текстурной пастой. Возрастное ограничение — 16+.

Мультимедийный парк «Россия — моя история»

Здесь 17 мая с 12:00 до 21:00 будут проводить тематические экскурсии «Танкоград», «Супергерои Древней Руси», «Великие люди империи» и показывать иммерсивные спектакли. Также в этот день проведут квиз «Миф или правда. День защитника Отечества». Для гостей будет работать и временная выставка «День защиты людей». Возрастное ограничение — 6+.

Аркаим

В музее-заповеднике в Брединском районе 17 мая откроют знаменитую мельницу. Если раньше туристы могли только смотреть на единственную на Южном Урале шатровую мельницу, то теперь гостей музея пустят внутрь. После мельницы экскурсантов проведут по ленд-парку, кургану Темир, жилищам каменного века.

Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника

Также в «Ночь музеев» можно будет посетить непосредственно поселение, музей с новой выставкой «Иткуль. Искусство зауральских металлургов» и достопримечательности на территории. Вечером на главной сцене «Уральский диксиленд Игоря Бурко» впервые выступит на Аркаиме. Также туристам покажут иммерсивный перформанс от студии «М-театр», а завершится вечер свободным общением с сотрудниками заповедника.

Возрастное ограничение — 6+.

Театр кукол имени Вольховского

Челябинский театр кукол присоединится к «Ночи музеев». Здесь готовят мероприятия сразу на три дня, с 16 по 18 мая. Так, в первый день зрителям расскажут о героях военного времени в спектаклях из репертуара (6+). Такую лекцию артисты уже проводили на «Библионочи» в этом году, видео вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале. На следующий день, 17 мая, проведут сразу две мистические экскурсии для взрослого зрителя (18+). Челябинцев проведут по закулисью театра, расскажут о секретах постановок и оживают ли куклы по ночам.

В воскресенье, 18 мая, гости театра сыграют в «околоинтеллектуальную игру» о театральном искусстве (16+). Игроки будут соревноваться с командой Театра кукол в ответах на вопросы и выполнении заданий.

Краеведческие музеи области

В музее Катав-Ивановского района «Ночь музеев» начнется раньше, 16 мая. Зрителям покажут постоянную и временные экспозиции, а также ожившую выставку «Память пылающих лет» (6+). Завершится вечер викториной, посвященной Великой Отечественной войне.

В Историко-краеведческом музее Усть-Катава 16 мая расскажут об истории родного города, проведут исторический квиз и мастер-классы (6+).

В Миасском музее 17 мая заработают 20 площадок с мастер-классами, встречами со спикерами, музыкантами (18+).

В Троицком музее 17 мая обещают квест «Дороги Победы», выступление артистов, рассказ о картинах художников Челябинской области «Весна Победы», выставку артефактов Великой Отечественной войны и концерт «Салют, Победа!» (6+).

В Магнитогорской картинной галерее покажут выставки: декоративно-прикладного искусства «Расписные мотивы», «80-летию Победы посвящается», «Живопись и графика Сергея Артемьева», «Берега» (6+).