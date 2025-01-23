Два спектакля из Челябинска вошли в лонг-лист «Золотой маски»

На премию претендуют Молодежный и Новый художественный театры

Два челябинских спектакля вошли в лонг-лист престижной театральной премии «Золотая маска». В перечень наиболее заметных представленных на конкурс постановок сезона 2023—2024 попали «Петербургские повести» Молодежного театра и «Русский огонек» НХТ.

«Петербургские повести» режиссера Ивана Миневцева основаны на произведениях Николая Гоголя «Нос», «Невский проспект» и «Шинель». Место действия — таинственный Санкт-Петербург, больше похожий на мираж. Харизматичные персонажи знакомых повестей живут свои жизни, полные отчаяний, надежд и противоречий. Ранее корреспондент ИА «Первое областное» рассказывал, что эту постановку показывали даже в Эрмитаже.

«Русский огонек» — это моноспектакль Александра Майера по творческому наследию поэта Николая Рубцова. Основная идея — Родина и Дом: их поиск, осознание своих духовных корней, внутренней опоры.

«Поздравляю коллег с высоким достижением. Включение в лонг-лист „Золотой маски“ — значимое событие для региона, подчеркивающее динамичное развитие нашего театрального искусства», — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Также в список номинантов на лучшую женскую роль в драматическом театре попала актриса Ольга Телякова за роль Акакия Акакиевича в спектакле «Петербургские повести».

Напомним, корреспондент ИА «Первое областное» сообщал, что четыре спектакля Южного Урала прошли отборочный этап «Золотого фонда театральных постановок России».