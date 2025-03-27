Никто по ночам не оживает: что происходит в закулисье Челябинского театра кукол

Развенчиваем мифы и погружаемся в цеха

Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается за кулисами театра кукол? Где хранятся марионетки? Есть ли у них свои визажисты? И самое главное — бродят ли куклы ночами по коридорам театра... Накануне Всемирного дня театра актер Челябинского театра имени Вольховского Артем Чистяков провел для корреспондента ИА «Первое областное» экскурсию и рассказал, верят ли в мистику артисты.

Где живут куклы

У деревянных и тряпичных артистов челябинского театра есть несколько «спален» — кукол держат на специальных складах с реквизитом. Уже представили темную кладовую, битком набитую марионетками, с масками по углам и деревянной лестницей до потолка? Все совсем не так — театр идет в ногу со временем, поэтому удобные системы хранения здесь предпочитают атмосфере и куклы либо висят на стене, либо ждут своего часа в специальных мешочках, а часть декораций складывают в ящики.

Один склад не может вместить в себя всех «артистов» — только в постановке «Сны Джульетты» было задействовано около 200 персонажей разного масштаба. И каждый год театр выпускает по 4—5 премьер (хотя и списывает спектакля по три). Сотни новых обитателей театра постепенно заполняют складские помещения, поэтому приходится арендовать боксы в других районах города.

А некоторые куклы со списанных спектаклей располагаются прямо в коридорах театра. Их показывают челябинцам во время экскурсий. Кстати, Артем поделился, что снятых с показа спектаклей не жалко — такова работа. И на место прошлых героев обязательно придут новые.

Самые сложные в управлении — марионетки

Кто бы мог подумать, но одна из самых сложных кукол, с которой приходится работать артистам, — марионетка. Казалось бы, их продают и в цирках, и в детских магазинах, но кукла для театра намного сложнее по механике. По словам Артема Чистякова, универсальной методики управления куклами нет и в институтах этому не учат. Да и если бы существовала некая учебная марионетка, она была бы бесполезной, ведь в природе не существует двух одинаковых. Какие-то — жонглируют, другие — садятся, третьи — танцуют.

«Когда у нас ставится спектакль с марионетками, в репетиционном процессе мы очень долгое время стоим просто перед зеркалом и заново учимся, смотрим, как она может ходить, что она вообще умеет делать. Этим-то и прекрасно наше ремесло — ты всегда держишь себя в тонусе, все время учишься новому», — делится Артем.

При изготовлении новых марионеток мастера-бутафоры несколько раз дают их артистам, чтобы те попробовали их в деле и оценили, удобно ли управление.

«Когда нам приносят кукол, художники всегда интересуются, как нам: удобно или нет, нужно ли укоротить или удлинить, например, трость... Можно сказать, что создание куклы — всегда сотворчество художника и артиста», — делится актер.

На небольшую марионетку может уйти и месяц работы, что уж говорить о больших персонажах и декорациях. Например, на изготовление кукол для «Дон Жуана», которого в прошлом году показали на фестивале «Соломенный жаворонок», бутафорам дали четыре месяца.

В столярном цехе работает всего один человек

Дерево из железных прутьев, мини-столик для героев постановки, двухметровые скульптуры — все это изготавливается в столярном цехе. Здесь работает всего один человек, он становится и монументалистом, и ювелиром — смотря что потребуется для следующей премьеры.

«Мы не можем, как другие театры, просто взять готовые вещи, ведь у нас либо все очень маленькое, либо большое. Столяр не всегда может все здесь разместить, поэтому самое удачное время для него — конец весны, лето и начало осени, когда можно некоторые вещи мастерить прямо на открытом воздухе», — рассказывает Артем.

К слову, прямо сейчас здесь создают реквизит для будущей майской премьеры «Мама, папа и я, Люся».

И для кукол нужен гример

«Самая настоящая магия творится в бутафорском цехе. Я всегда говорю, что это самое главное место в театре кукол, потому что без него не было бы и всего театра», — отмечает актер.

Здесь изготавливают и чинят кукол, приводят их в порядок после спектаклей. Здесь же расписывается реквизит, декорации.

Некоторых персонажей приходится «гримировать» после продолжительного отдыха — так, в театр после нескольких лет перерыва возвращается «Муха-Цокотуха», поэтому слежавшихся и деформированных кукол восстанавливают, приводят в порядок.

По словам Артема, во время спектаклей куклы очень сильно страдают: то шов разойдется, то деревянные детали разломятся пополам.

«Мы, артисты, все-таки достаточно жестко обращаемся с куклой: пробуем, что она может, чего нет. Естественно, в репетиционном процессе чаще всего они и ломаются. Ну и есть вещи, которые от нас не зависят, например, во время перевозки в другой город могут повредиться», — рассказал актер.

Долгожителям уже по 40 лет

Кстати, в спектаклях участвуют и «пенсионеры» театра. Аистенку, например, около 40 лет, а Гусенку — под 50, но они все еще «выходят на сцену». Артем честно признался, что Гусенок успел настрадаться в его руках — на одном из спектаклей тело оторвалось от головы и поползло вниз по трости-каркасу. Подлатать героя пришлось работникам бутафорского цеха.

Почему бы просто не сделать копию куклы, а старую не отправить на покой? По словам актера, нельзя вмешиваться в единый образ спектакля, его целостность. Создай новую куклу, хоть и как две капли похожую на старую, и это уже будет другой спектакль. Вынимать маленькую шестеренку из механизма не имеет смысла, иначе весь синтез актера, режиссера, художника, композитора и всей творческой составляющей распадется. Вот так философски считают в театре, отбрасывая практичность.

Большинство костюмов артистов — черные

Одежда для спектаклей тоже спрятана в современных сейфах. Здесь, конечно, есть яркие и расшитые костюмы, но большинство нарядов — серые или черные. Художники по костюмам играют с формами, но находятся в рамках: одежды актеров должны быть темными, монохромными, неяркими. Это делается для того, чтобы кукла на фоне человека не потерялась.

«Такова наша специфика работы. Если в драматическом театре костюм дает какой-то образ и характер героя, то у нас одежда — это объект. Наше самое главное отличие от всех других театров в том, что через объекты, через куклы, идет символизм, какая-то метафора, поэтому нам не нужны яркие-яркие костюмы. Нам нужен яркий объект», — говорит Артем.

Кстати, костюмов для кукол вообще нет: если персонажа нужно «переодеть», то бутафоры делают точно такую же куклу, но в другой одежде.

Есть в костюмерной и ростовые куклы — не путать с ростовыми костюмами. Хоть у актеров и есть прорези на глазах, но отыгрывать им приходится не собой, а своим героем, поэтому в глаза зрителям всегда будут смотреть глаза маски.

Есть ли мистика в театре кукол

«Любят говорить, что куклы мстят, если с ними плохо обращаться. Для меня это просто байка. Конечно, если куклу бросать, кидать, дергать — она „отомстит“. Тем, что просто сломается в самый неудачный момент. Куклы живут — и обладают характером — только в тот момент, когда попадают в руки актеров, а когда мы вешаем их на гребенку — все, кукла умерла, она неживая», — считает Артем Чистяков.

Хотя в челябинском театре проводят «мистические экскурсии» по вечерам, но честно признаются — это приманка, ведь людям такое интересно.

«Мы не детский театр, у нас здесь все серьезно»

Артем Чистяков отмечает, что театр кукол у людей до сих пор ассоциируется с чем-то для и про детей. Чтобы развеять этот миф, в челябинском театре запустили экскурсии: и для семей, и для взрослых. Они созданы для борьбы со стереотипами.

«Самая главная цель даже детских экскурсий — показать, что это не просто развлечение, куда родитель может привезти своего ребенка, как в детскую комнату. В театре нужно думать. Когда вы приводите ребенка на спектакль, у вас должен случиться диалог: почему на сцене говорят так, почему происходит что-то. Это касается и взрослых спектаклей — надо думать, понимать, что вам хотят сказать, найти какую-то рефлексию в себе и на нее как-то отреагировать», — отмечает артист.

Кстати, в театре замечают наплыв зрителей — с билетами постоянная беда, раскупают за считаные дни. Может быть, это и говорит о том, что челябинцы хотят познакомиться с миром кукол и подумать над постановками, где о важном говорят деревянные марионетки.

P. S. От лица редакции поздравляем Театр кукол и другие театры Челябинска и области с профессиональным праздником!