Обогнавшая Агнию Барто по количеству изданий писательница из Коркино рассказала об успехе и детской литературе

Бонусом Анна Купырина поделилась оригинальными стишками к Новому году

Писательница из Челябинской области вошла в топ-10 самых издаваемых детских авторов, обогнав Агнию Барто. Анна Купырина пишет терапевтические сказки и небольшие добрые поучительные истории, которые поначалу хотела просто рассказывать сыну. Как сказки на ночь переросли в книги, которые скупают тысячи россиян, писательница рассказала журналисту ИА «Первое областное». Бонусом поделилась своими стихами, которые челябинцы могут разучить вместе с детьми к Новому году.

Писать Анна начала с самого детства, в 6 лет написала первое стихотворение, в семь — первую сказку в тетрадке, про хомяка. Все свое свободное время она проводила с книгами в руках, буквально жила в детской библиотеке и теряла счет времени в книжном магазине. В 13 лет девушка уже писала для городской газеты, в 17 — поступила на факультет филологии и журналистики Челябинского государственного университета — с выбором она определилась еще в девятом классе. Вот только на первом курсе, несмотря на интересные предметы, Анна поняла, что она «не совсем журналист».

«Учеба приносила только радость, опять любимые книги и чтение: километры списков лучших произведений литературы, а имена Ирины Михайловны Удлер, Марины Викторовны Загидуллиной, Марка Иосифовича и Алевтины Георгиевны Бент (преподаватели на факультете — прим. авт.) навсегда напечатаны на форзаце моего сердца. Как говорила Ирина Михайловна: „Я желала бы вечности, чтобы читать“, и годы в университете были этой маленькой вечностью. Книги открывают доступ в вечность», — вспоминает те годы Анна.

После университета Анна все-таки пошла работать в журналистику — трудилась корреспондентом, корректором, редактором. Но в декрете поняла, чем действительно хочет заниматься — писать для детей. Поначалу писала для своего сына, чтобы передавать ему идеи «разумного, доброго, вечного» простым детским языком. А оказалось, что это нужно не только ему.

«Сейчас у меня три сына, более 100 изданных книг суммарным тиражом свыше полумиллиона экземпляров, и „дети“ по всей стране. На днях маленькая читательница передала мне баночку домашнего варенья в благодарность за книжки. Так что книги теперь меня кормят и в прямом смысле», — шутит Анна Купырина.

Она говорит, все ее книги — о любви, и любовь в них «зашита». Анна хочет делать мир чуточку лучше через добрые истории с посылом «возлюби ближнего, как самого себя», «как хотите чтобы с вами поступали — так и вы поступайте», «люби и почитай родителей», «не зарывай свой талант». А почему для детей? Потому что, говорит девушка, все, что прочитано, услышано, впитано в детстве, закладывается в фундамент личности.

«В мои книги зашита та энергия, в которой только и может прорасти доброе зернышко смыслов, заложенных в текст. Если и менять мир к лучшему — то надо начинать с детей, с тех, кто будет создавать мир будущего. Детская литература — это база культуры, ее основа. Даже президент нашей страны недавно говорил об этом, отметив, что познание языка, воспитание культуры речи начинается еще с дошкольного возраста, дома, в семье, и огромную роль здесь играет детская книга. И подчеркнул, что ее значение для полноценного развития личности просто неоценимо», — продолжает писательница.

Все книги Анны отличаются яркими иллюстрациями, будь то сказка про животных или советы для детей. Мы не могли не спросить у писательницы, добавляют ли работы художников успех у аудитории. По словам писательницы, главное в книге для детей — любовь, с которой она создана, ведь произведение без любви — просто текст. Хотя рисунки — это «одежка», по которой произведение будут встречать читатели, поэтому они должны отражать не сюжет, а дух, настроение книги, ее энергетику.

«На книжной ярмарке в Москве услышала такой отзыв от коллеги-писательницы: „Вижу ваши книги в магазинах, и сразу по обложке могу определить, что автор — вы. Они разные, но все будто передают душевный свет“. Хотя художники к каждой книге действительно подбираются разные, исходя из стилистики иллюстратора: эту книгу надо нарисовать динамично, эту — мило, эту — очень тепло и лампово, а здесь — нужен полет», — говорит Анна.

Фото: labirint.ru

И именно поэтому у писательницы есть книги, которые до сих пор не вышли лишь потому, что обложки к ним никак не «родятся».

Фото: labirint.ru

Вернемся к тому, что Анна Купырина вошла в топ самых издаваемых авторов детской литературы, обогнав Агнию Барто. Кажется, что со стишков Барто и Чуковского и начинается детство, а цифры говорят, что издательства начинают отдавать предпочтение современным авторам. Что об этом думает сама писательница?

«Когда я узнала об этой новости, долго смеялась. И пребывала в шоке. Надо уточнить — я занимаю второе место в рейтинге самых издаваемых современных детских авторов. Барто, Чуковский, Маршак — это классики и бриллианты, их авторитет и ценность непререкаемы. Знакомые порой говорили мне в шутку, когда начала писать для детей: „Ну, ты наша Барто!“, то есть Агния Львовна — безусловный эталон. Попадание в такой список для меня — знак, что иду в верном направлении. И пишу то, что нравится и откликается читателям. Детские книги — это мое служение. Не думаю о результате, не просчитываю, не изучаю тренды рынка, не стремлюсь к публичности, далека от конкурсов. Просто пишу от сердца, вкладывая душу. Наверное, читатели это чувствуют».

Нашему информагентству Деды Морозы рассказывали, что из года в год на елках дети читают одни и те же стихи, а ведь эти стихи детям выбирают родители. Получается, что сами не знакомятся с чем-то современным, отдают дань классике, чему-то знакомому и понятному. На вопрос, как знакомить самих родителей с новыми современными авторами, Анна отвечает: нужно найти интересный «слой» повествования.

«Бытует мнение, что детские писатели на самом деле пишут не для детей, а для взрослых — тех, что эти книги купят. На обсуждении в рамках только что прошедшей в Москве ежегодной ярмарке Non/fiction была озвучена мысль: в современной детской книге должен быть интересный взрослый слой повествования. То, что привлечет самого родителя, который, как правило, и читает книжку ребенку. То, что затронет его самого, откликнется ему. Судя по обратной связи, которую получаю, в моих книжках такой слой есть: мамы узнают в героях своего дедушку, свой двор или вспоминают свое детство. Или говорят: „Ой, это прям про меня!“ Мы с родителями современных детей — ровесники, мы „играли в одной песочнице“, мы понимаем друг друга и говорим на одном языке. У нас одинаковый, сформированный временем и его реалиями, культурный код. И одинаковое стремление дать своим детям лучшее, доброе, светлое. Я же прежде всего как мама пишу книжки — каждый раз так, чтобы это было интересно прочитать моим сыновьям. Они, кстати, всегда становятся первыми читателями вышедших книг», — отметила писательница.

А насчет разгоревшейся на российском издательском рынке темы о том, что детям не стоит писать с ненужными упрощениями и неприкрытым морализаторством, Анна говорит, что писать нужно просто на языке сердца. Она уверена, что современные дети прекрасно чувствуют и лукавство, и малейшую фальшь. Нужно говорить просто о сложных вещах и передавать живой опыт.

«Информации, занимательных историй и увлекательного контента у них сейчас и так очень много, с этим нет дефицита, а вот любовь, искренность, душевность — всегда в цене», — отмечает Анна.

В каждую книгу Анна вкладывает частичку души («как бы это банально не звучало», добавляет писательница). Для нее работа над новым произведением сопоставима со временем, когда женщина ждет ребенка: она может все делать по хозяйству, ходить на работу, но все ее мысли и сознание сосредоточены на ребенке, который растет и зреет внутри нее. В будущем Анна планирует попробовать свои силы и в литературе для более взрослой аудитории. Уже готовы и утверждены синопсисы серии романов для подростков. Тоже о любви.

Бонус: Анна Купырина поделилась с нами своими стихотворениями, которые можно рассказать Деду Морозу на елке. Так ребенок выступит оригинально и точно удивит сказочного дедушку.

***

Только тихо, тссс, молчок,

Это тайна просто:

Я возьму большой сачок

И пойду по звезды.

Где-то, где-то наверху,

Выше не бывает,

В голубом пушистом мху

Звезды созревают.

Говорят, под Новый год

Звездочки поспеют,

Скоро-скоро небосвод

Огоньки усеют...

Звезд для всех я наловлю,

Сил не пожалея:

Пусть у всех, кого люблю,

Станет жизнь светлее!

***

Попросил у мамы с папой

Ни коньки, ни мандарины -

Я хочу в подарок брата!

Вот бы мне его купили!

Мне братишка очень нужен!

Больше всех машин на свете!

Я б давал ему на ужин

Шоколадные конфеты,

Научил кататься с горки,

Шапку с курткой надевать...

Мне сказали, что Егоркой

Мой подарок будут звать!

***

Зима всю ночь солила суп,

Мешала поварешкой,

И белых-белых снежных круп

Подсыпала немножко,

Взяла серебряной муки,

Cквозь сито просевала,

И в фонари, и в огоньки

Крупинки подсыпала.

Ваниль добавила с лихвой

И сахарную пудру....

Зима готовить завтрак свой

Окончила под утро.

И говорит: «Прошу на пир!

Отведать не угодно?

Вот мир, весь белый, как зефир,

И как пломбир, холодный»

***

Море — серый бережок,

Каменная галька,

За окном моим снежок,

Белый, словно чайка,

В кружке стынет с медом чай,

Чтоб лечить простуду.

Море, море, не скучай,

Ну и я не буду.

Я пишу тебе письмо

На окне замерзшем,

Знай — болеть зиме назло

Я не стану больше.

Море, ты меня дождись.

Потерпи немножко.

На закате прикоснись

Солнышком к ладошке.