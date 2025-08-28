Три дизайнера представят Челябинскую область на Московской неделе моды

Свои коллекции покажут бренды KOTOVA, «Воплоти» и DINA

Три бренда одежды из Челябинской области отправятся на пятую Московскую неделю моды, которая пройдет с 28 августа по 2 сентября в парке «Зарядье», на парящем мосту и Китайгородской стене, ВДНХ, Болотной площади и в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, сообщает пресс-служба Московской недели моды.

Бренды KOTOVA и DINA покажут свои костюмы 28 и 29 сентября в арт-пространстве «Паркинг Галерея». Дизайнер Татьяна Котова представит осеннюю коллекцию «Сад ночной», вдохновленную стихотворением Николая Заболоцкого «Ночной сад», написанным в 1936 году.

«Эта коллекция одежды создает уникальный диалог между природой и человеческой сущностью. Силуэты моделей, вдохновленные формами деревьев, подчеркивают естественную красоту женской фигуры, создавая гармоничное единство с окружающим миром. Изгибы и многослойные конструкции напоминают о легкости и грации птиц, которые находят укрытие в густых лесах, символизируя свободу и стремление к полету. Настроение коллекции пронизано контрастом между красотой природы и ее уязвимостью перед лицом человеческих злодеяний, так же как и в стихотворении Заболоцкого, где сад становится свидетелем трагедий и потерь», — рассказала Татьяна Котова.

Второй южноуральский бренд, DINA, привезет в Москву коллекцию «Быть собой — метаморфоза», которую называют манифестом смелости быть собой и выражения своей уникальности через одежду.

«Каждая деталь коллекции — это личный выбор, отражение внутреннего мира, освобожденного от границ и стереотипов. Мы вдохновлялись не просто искусством, а свободой быть собой, где мода — это холст для интересных идей и яркой идентичности. Природная палитра земли, песка и неба, разбавленная яркими традиционными орнаментами, — это не просто связь с природой, а утверждение своей аутентичности, своего „я“», — поделилась дизайнер бренда Диана Жалилова.

Фото: бренд DINÁ

Кроме показов российских и зарубежных дизайнеров, в программе Недели моды есть лекции, фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и маркет, одним из участников которого станет челябинский бренд «Воплоти». Также параллельно пройдет третий международный форум BRICS+ Fashion Summit, среди спикеров которого — продюсер уральского проекта LongFashionWeekend Елена Ермаковишна.

Напомним, челябинские бренды уже не первый раз представляют свои коллекции на международных показах. На прошлую Неделю моды в Москве отправлялись KOTOVA и Sofia Enidunaeva, а весной бренды «Маруся Боярова», Sofia Enidunaeva и ЭНСО представляли область на показе в китайском городе Далянь. А эксперт моды Александр Рогов выделял одежду KOTOVA за сложность дизайна и фактур.