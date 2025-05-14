Дизайнеры из Челябинской области учатся продвигать уральский код в одежде

В регионе несколько брендов поднимают тему истории и ностальгии

Бренды одежды из Челябинской области только начинают рассказывать о культурном коде Южного Урала и учатся включать в одежду уральский акцент. Об этом рассказали на «Российской креативной неделе — Урал», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Общественный деятель Ирина Текслер подняла тему уральской идентичности в одежде — есть ли она у локальных дизайнеров?

«Сейчас тренд на все русское, исконное, „а-ля рус“. И нашим дизайнерам рекомендовали обращаться к этой теме. Но как сюда включать уральский акцент, как его найти?» — задается вопросом Ирина Текслер.

Руководитель проекта LongFashionWeekend Ural Елена Ермаковишна отметила, что немного брендов работают с уральским нарративом, потому что он неярко выражен, а вся одежда создается «носибельной», а не яркой.

«Наш культурный код не очень ярко выражен, потому что мы работаем в горнозаводской зоне, и один из принципов в одежде у нас — это униформенность. Я надеюсь, наши дизайнеры будут обращать внимание на дух Челябинска, на его историю», — отметила Елена.

На «Креативной неделе» подчеркнули, что сейчас есть несколько челябинских брендов, которые пытаются развивать узнаваемость южноуральской моды, например «Сельсовет».

Также Ирина Текслер подчеркнула, что сегодня мода — важная тема для Челябинской области.

«На Урале есть высокая мода. Для Челябинской области мода — одна из приоритетных тем развития креативных индустрий, и мы уделяем этому большое внимание. Сегодня в регионе работают 100 локальных брендов одежды, обуви и аксессуаров. И интерес у нашей южноуральской аудитории к этой теме очень высокий», — рассказала Ирина Текслер.