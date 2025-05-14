Челябинские бренды будут выставляться в Азербайджане и на Ближнем Востоке

Южноуральских дизайнеров позвали продаваться на новых площадках

Создателей одежды из Челябинска и области пригласили продаваться в Азербайджане и на мультибрендовой площадке для арабских стран, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На «Российской креативной неделе — Урал» основатель Fashion Hub Russia и президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков объявил, что южноуральские бренды пополнят коллекцию нового магазина The Store Baku, который откроется в Азербайджане. Там будут выставлены не только одежда, обувь и аксессуары, но и предметы дизайна, а также посуда.





Также Георгий Ростовщиков позвал южноуральские бренды в проект RUSSIAN OUD. Это будет коллекция мультибрендовых капсул, созданных в эстетике modest fashion и ориентированных на рынки исламских стран. К слову, новый модный проект эксклюзивно представили на «Российской креативной неделе — Урал». Уже известно, что от области будет представлен бренд Златоуста.

«Уже 25 августа мы презентуем первый блок этих капсул в Москве. В октябре мы привезем их в Стамбул, нашим партнерам. Осенью мы также запускаем большой проект в Африке, тем самым выходим на рынок через благотворительный фонд. Это очень хорошая возможность деликатно и правильно зайти на рынок Ближнего Востока через культурный код, правильный ассортимент: вышивки, платки», — отметил Георгий Ростовщиков.





Добавим, руководитель отдела пиара и маркетинга Fashion group T&Z Шахноза Хакимджанова позвала челябинских дизайнеров на модные показы в Таджикистан. Общественный деятель Ирина Текслер отметила, что Южный Урал с удовольствием приедет покорять новые площадки.