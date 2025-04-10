«Не набор локальных брендов, а культурное явление» — южноуральские дизайнеры о региональной моде

Она объединяет женственность и грубость

В конце марта в китайском городе Далянь прошел фестиваль Russian Fashion display. В каждом регионе нашей страны тренды уникальны: от ярких, темпераментных южных коллекций до новаторских северных ремесленных техник. ИА «Первое областное» пообщалось с челябинскими дизайнерами, чтобы разобраться, какая она — южноуральская мода.

На модном фестивале в Китае Южный Урал представили три бренда: ENIDUNAEVA SOFIA, ЭНСО и «Маруся Боярова». Они стали победителями конкурсного отбора, организованного Агентством международного сотрудничества Челябинской области. Ранее мы рассказывали, какие меры поддержки разработаны в регионе для предпринимателей креативных индустрий.

«Адресные меры поддержки мы запустили в 2025 году. Это наш пробный опыт, он основан на запросах от креативных предпринимателей региона. В конце года мы его проанализируем — что было востребовано, что нет, чтобы оставить наиболее релевантные», — поделилась с ИА «Первое областное» замдиректора по развитию креативных индустрий агентства Ирина Чиркова.

Историческая основа южноуральской моды

В 60-х в областной столице открылся Челябинский дом моделей одежды. Он был вторым в стране по объему выпускаемой продукции после Москвы. В Челябинске разрабатывались и внедрялись в производство оригинальные фасоны.

«У южноуральской моды сильная конструкторская база. Эта историческая основа находит отражение в современности — в ней много архитектурного сложного кроя. При этом наши бренды легко адаптируются к ретейлу, к запросу массового покупателя. Кроме того, у нас сохранились не только швейные, обувные, но и вязальные фабрики, например ТСТ», — отмечает Ирина Чиркова.







Фото: ОГАЧО

В 1980-м южноуральские швейники разработали и отшили фирменную одежду для водителей автобусов, которые обслуживали во время летней Олимпиады гостей столицы. Дом моделей обеспечивал конструкторской документацией фабрики по всей стране: в Курганской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской областях, а также в Башкирии, Казахстане, на Украине.





Фото: ОГАЧО

Дом моделей участвовал в выставках в Турции, Сирии, Польше, Болгарии, Венгрии, Германии, а также сотрудничал с КНДР, Китаем, Вьетнамом, Филиппинами.

Переплетение женственности с индустриальным прошлым

В Челябинской области появляется все больше локальных дизайнеров, чьи работы становятся известны не только на всю страну, но и за ее пределами. Одним из тех, кто отправился покорять Азию, стал южноуральский бренд «Маруся Боярова». Современный русский стиль отражается в вязаных костюмах, расписанных косынках и платьях.

«Мне нравится использовать культурные коды, внедряя их в обычную жизнь. Русская айдентика откликнулась и в Китае», — рассказала ИА «Первое областное» основательница бренда «Маруся Боярова» Мария Токарева.





Фото: ВК «Маруся Боярова»

Еще одной отличительной чертой челябинской моды является сочетание грубых фактур и темных оттенков, отсылающих к индустриальному прошлому Урала.

«Феномен южноуральской моды — это не просто набор локальных брендов, а полноценное культурное явление, которое отражает дух региона. Если посмотреть на коллекции челябинских дизайнеров, бросается в глаза их особая эстетика. Металлургия, заводы, суровый климат — все это повлияло на местный стиль. При этом наша мода не застряла в прошлом, а активно впитывает современные тренды», — считает коммерческий директор бренда ЭНСО Дарья Сапунова.





Фото: ВК ЭНСО

Также южноуральские бренды сейчас делают ставку на экологичные материалы и капсульные коллекции.

«Местные дизайнеры не пытаются копировать Москву или Петербург — они создают свою идентичность, перерабатывая глобальные тренды через призму местного колорита. Получается гибрид: с одной стороны, это мода, которая понятна и за пределами региона, а с другой — в ней читается история и характер Южного Урала. Так что можно смело говорить, что южноуральская мода — это не просто отдельные марки, а целое движение со своим узнаваемым почерком», — добавляет Дарья Сапунова.

Женственным и легким силуэтам тоже есть место в коллекциях местных дизайнеров. К примеру, в бренде ENIDUNAEVA SOFIA, одежду которого модели также продемонстрировали в Китае.

«Наша коллекция вдохновлена пятидесятыми и шестидесятыми годами, женственными силуэтами, легкими формами, цветами», — поделилась София Енидунаева.





Фото: телеграм-канал Enidunaeva Sofia

Челябинские бренды отмечают и известные российские стилисты. Александру Рогову, к примеру, нравится одежда от компании Kotova.

На Южный Урал большая мода, кстати, приедет 31 мая. Парижская неделя моды в Нагайбакском районе пройдет уже второй раз.