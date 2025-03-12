Два челябинских бренда одежды отправятся на Московскую неделю моды — 2025

Показы южноуральских дизайнеров пройдут 15 и 17 марта

Челябинские дизайнеры KOTOVA и Sofia Enidunaeva покажут свои коллекции на четвертой Московской неделе моды. Об этом сообщили в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области.

Новый сезон фэшн-проекта пройдет с 13 по 18 марта в ЦВЗ «Манеж». Свои работы покажут около 200 дизайнеров. Кроме показов обещают лекции экспертов, маркет, шоурум и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.

«Требованиями конкурсного отбора для участия в показе Московской недели моды были авторская самобытность коллекций бренда, новизна концепции, четко сформулированные философия и идентичность, а также возможность представить публике не менее двадцати образов», — отметили в Агентстве международного сотрудничества.

Sofia Enidunaeva продемонстрирует коллекцию 15 марта, KOTOVA — 17-го. Одежда Татьяны Котовой уже была представлена на Московской неделе моды в 2024 году. В этом году она также примет участие в маркете.

Ранее корреспондент ИА «Первое областное» рассказывал, что бренд Sofia Enidunaeva отправится в конце марта на фестиваль моды Russian Fashion display в Китай.