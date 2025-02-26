Три челябинских бренда отправятся на модный показ в Китай

Они представят дизайнерскую одежду в городе Далянь

Три локальных бренда одежды из Челябинской области отправятся на гастроли в Китай. Они презентуют свои коллекции на модном фестивале российских дизайнеров и моделей Russian Fashion display. Об этом сообщили в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области.

В Китае одежду представят бренды «Маруся Боярова», Sofia Enidunaeva и ЭНСО. Все создают одежду в стиле кежуал, которую можно носить каждый день. Так, ЭНСО с 2010 года выпускает дизайнерские вещи премиального качества, специализируется на вечерней моде, деловой и повседневной одежде. Sofia Enidunaeva — бренд женской одежды, выпускающий платья, костюмы, корсеты и свадебные наряды, в том числе созданные в ателье по индивидуальным меркам и эскизам. «Маруся Боярова» с 2017 года занимается эксклюзивной женской одеждой ручной работы: вязаными юбками, джинсами, льняными жакетами.

«Гастроли в Китай станут важным шагом для продвижения южноуральских брендов на международной арене», — отмечают в сообществе LongFashionWeekend.

Чтобы отправиться на показ, все три модных дома прошли отборочный этап, на который готовили эскизы и лукбуки с актуальными весенними тенденциями в повседневной и концептуальной моде. Как рассказала замдиректора по развитию креативных индустрий регионального Агентства международного сотрудничества Ирина Чиркова, всего на конкурс подали заявки 16 южноуральских брендов, из которых и выбирали тройку победителей.

Сам фестиваль Russian Fashion display в городе Далянь пройдет 22 и 23 марта.