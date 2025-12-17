Театры и музеи Южного Урала начинают готовить программы на 2026 и 2027 годы

Победа в конкурсе «Культурная столица» налагает на учреждения особую ответственность

Культурные учреждения Челябинской области отпраздновали победу в конкурсе «Культурная столица» и сразу начали думать: «А что же представить южноуральцам в следующие два года?» Мы в редакции тоже задались таким вопросом и решили узнать у театров, музеев и других арт-пространств, какие задумки уже прорабатываются. Чего ждать в сфере искусства в ближайшие годы — в материале ИА «Первое областное».

Так, в Челябинском театре оперы и балета уже задумались над третьим и четвертым сезонами Фестиваля мировых премьер музыкальных театров России. О продолжении проекта минимум до 2027 года даже объявили во время визитки Челябинска в финале конкурса. Продолжится и другая ежегодная традиция — фестиваль балета.

«Наш театр проводит международный фестиваль „В честь Екатерины Максимовой“ и Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России, знакомит зрителей с классикой оперного и балетного искусства, а также с произведениями современных композиторов. Победа Челябинска в конкурсе „Культурная столица — 2027“ открывает перед регионом новые возможности и дает мощный стимул для дальнейшего развития», — отметил директор Театра имени Глинки Владимир Досаев.

А вот Молодежный театр решил подумать над новыми форматами. Пока время еще есть, но, как сказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, год — это на самом деле очень мало.

«Мы хотим показать все, что мы умеем, доказать, что у нас интересный, прекрасный город. У театра всегда есть планы и проекты, которые касаются постановочных решений. Мы растем в этом направлении. К тому же есть множество спецпроектов кроме основного репертуара: спектакли-променады, интегрированные в городскую среду, спектакли в трамвае, их мы будем продолжать. У нас еще есть время, будем готовиться к 2027 году», — поделилась директор Молодежного театра Галина Братышева.

Также главный режиссер Молодежного Иван Миневцев отметил, что в 2027 году может возродиться фестиваль PULSE. А творческие лаборатории будут посвящены, скорее всего, уральскому коду.

Новые проекты готовят и в кинотеатре «Знамя». Как рассказала директор площадки Марина Гез, статус культурной столицы повышает планку для всех мероприятий области. В 2025 году в «Знамени» появилось несколько новых форматов, в том числе фильмы в сопровождении тапера, мероприятия для людей с ограничениями по слуху, показы документального кино. В 2026 и 2027 годах горизонты планируют расширять.

А вот Театр кукол имени Вольховского уже видит перспективы на ближайшие годы. Директор театра Елена Ильченко рассказала на пресс-конференции, что на 2027 год запланировано сотрудничество с «золотомасочными» режиссерами Александром Янушкевичем и Яной Туминой. Также театр надеется провести форум о театральной педагогике.

«Нам кажется, что мы готовы обучать не только взрослого зрителя кукольным спектаклям, но и детей: как правильно смотреть, как правильно понимать, как общаться по поводу увиденного в театре», — поделилась Елена Ильченко.

Драмтеатр Наума Орлова уже начал продумывать события аж до 2028 года. Например, через год планируют крупный проект, посвященный Игорю Курчатову.

«В наших планах очень активно работать с „культурной тканью“ города. Исследовать Челябинск, говорить о нем на всю страну. Естественно, мы не будем забывать про спектакли, мастер-классы, просветительские мероприятия», — отметил худрук драмы Владимир Казаченко.

Готовят мероприятия и областные площадки. Музей-заповедник «Аркаим» в следующие годы отметит свой юбилей и четвертое тысячелетие Синташтинской колесницы. Поэтому уже в 2026 году вместо пяти фестивалей «Аркаим» проведет восемь. Также площадка будет развивать креативный и арт-туризм. Так, уже 15 января музей совместно с рестораном «Камчатка» представит специальный сет «Аркаим» с уникальными блюдами, раскрывающими наш культурный код. Например, на пробу сделают десерт «Пламя Аркаима».

Напомним, в 2027 году в Челябинске могут появиться центр современного искусства и кластер креативных индустрий.