В 2027 году в Челябинске может появиться центр современного искусства

«Культурная столица» уже продумывает реализацию новых проектов

Челябинск признали культурной столицей 2027 года. Впереди есть год для подготовки, но работать в этом направлении начинают уже сейчас, ведь 12 месяцев — это только на слух воспринимается как что-то долгое. Какие события уже придуманы и что еще только в планах, на пресс-конференции рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Что же дает звание городу? Во-первых, признание, что Челябинск и область — в числе ведущих территорий, развивающих сферу культуры. Во-вторых, толчок для новых проектов и модернизации имеющихся пространств, фестивалей и конкурсов.

«„Культурная столица“ — это не только о культуре и искусстве. Сюда входят архитектура, градостроительство, студенчество, в том числе кампус. У нас есть уже какие-то наметки, что-то в более четком понимании и на стадии проектно-сметных документаций, что-то на этапе задумок», — рассказал министр культуры.

На презентации Челябинска в Москве прозвучало, что в 2027 году в городе откроются «Арт-дом» современного искусства и кластер креативных индустрий. Журналист 1obl.ru задал министру вопрос, есть ли уже подробности этих проектов.

«Эти проекты довольно проработаны, там уже понятны примерные участники. Я думаю, что в течение 2026 года они будут прорабатываться окончательно и начнется их осуществление. После Нового года мы представим губернатору предложения по 2027 году, все перспективные проекты. Тогда появится проектная афиша, в том числе с креативными пространствами. Возможно, они видоизменятся в момент обсуждения. У нас есть год, на самом деле это не так много», — рассказал Алексей Бетехтин.

А вот открытия картинной галереи не придется ждать до 2027 года, ее представят совсем скоро. Внутри практически завершились ремонтные работы на первом и втором этажах, рабочие срочно устраняют все недоделки. Также готовится лестница, чтобы люди могли подниматься к галерее с набережной.

Также министр культуры ответил на самый главный вопрос: «Почему в голосовании выиграл Новосибирск, а столицей стал Челябинск?». Дело в том, что голосование не единственное, что учитывалось при подведении итогов: жюри оценивало визитку, программу городов на 2027 год. После первого этапа, в котором принимали участие 26 городов, Челябинск занял первое место; во время голосования среди восьми городов победу одержал Новосибирск. Так счет был 1:1, все решала визитка.

«К тому же в структуре голосов нам показали, что 140 тысяч новосибирцев проголосовало за Новосибирск, а 207 тысяч челябинцев — за Челябинск. Качественно Челябинская область была выше. Ну и у нас была лучшая визитная карточка», — отметил Алексей Бетехтин.

Добавим, министр также анонсировал открытие Белого дома в Кыштыме весной 2026 года.