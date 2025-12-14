Челябинск завоевал звание «Культурная столица — 2027»

Результаты огласили в Москве

Челябинск стал обладателем звания «Культурная столица 2027 года» по результатам федерального конкурса. Результаты огласили сегодня, 14 декабря, в Москве в Национальном центре «Россия», передает ИА «Первое областное».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил всех, кто поддерживал столицу Южного Урала в конкурсе.

«Я уверен, что все наши замечательные города будут и культурными, и молодежными столицами. И в каждом нашем регионе должны быть все столичные моменты. В каждом городе все должно быть, как в столице. Потому что везде живут наши люди. А Челябинск достойно проведет культурную столицу — 2027»,— сказал Алексей Текслер.

В номинации «Народное голосование», которое проходило на портале «Госуслуги», победу одержал Новосибирск.

Благодаря статусу культурной столицы Челябинск станет местом проведения значимых мероприятий всероссийского масштаба. Это поможет городу привлечь не только туристов, но и инвесторов.

Напомним, сейчас в Челябинской области проходит 365 фестивалей, создаются новые культурные проекты, строится и модернизируется соответствующая инфраструктура.