Летом 2026 года в Челябинск приедет «Театральный поезд»

Во время остановки в городе пройдет фестиваль с лучшими спектаклями театров разных регионов

В 2026 году в Челябинске на время остановится «Театральный поезд». Его пассажиры — артисты разных коллективов страны — проведут в городе фестиваль и покажут лучшие постановки из своего репертуара, а затем отправятся дальше по маршруту. Об этом объявили в министерстве культуры РФ.

Всероссийский проект «Театральный поезд» приурочен к 150‑летию Союза театральных деятелей России. В мае вагоны, заполненные артистами, отправятся по маршрутам Владивосток — Москва и Севастополь — Москва. Всего марафон охватит 43 города.

Восточный маршрут включает 25 остановок: от Владивостока через Сибирь, уральские Тюмень, Курган, Челябинск, Екатеринбург, затем — по центральной части России к Санкт-Петербургу и Москве. Южный маршрут — 19 остановок от Крыма через Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан, центральные города и к Москве.

Во время остановок в городах будут проходить театральные фестивали с постановками в жанрах драмы, оперы, балета, кукольного театра, а также образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.

В июне оба поезда прибудут в Москву.