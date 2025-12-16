Николай Цискаридзе поздравил Челябинск с победой в конкурсе «Культурная столица»

Артист отметил, что у южноуральцев есть особая тяга к искусству

Народный артист России Николай Цискаридзе поздравил Челябинск с присвоением звания «Культурная столица 2027 года». В своем телеграм-канале он порадовался, что область получила такой замечательный предновогодний подарок.

«Прекрасный, дивный регион с богатой историей и невероятно внимательными людьми. Я восхищаюсь их стремлением к искусству, множеству собственных значимых инициатив в этой сфере», — написал маэстро.

Напомним, летом 2025 года Николай Цискаридзе привез в Челябинск выпускников Академии Русского балета имени Вагановой на международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой».

«И вновь хочу поблагодарить за настоящее человеческое гостеприимство, которое было проявлено для воспитанников Академии во время июньских гастролей. Мы запомнили эту поездку надолго, многие наши выпускники и ученики — навсегда! Не раз в преддверии и после гастролей отмечал высокую заслугу потрясающей команды губернатора, которая всегда стремится найти возможность дать бесценную пищу для ума своим горожанам, а также продолжает создавать творческие поводы и мероприятия», — поделился воспоминаниями о гастролях артист.

Кстати, во время визита Николай Цискаридзе не только следил за выступлениями своих учеников. Тогда он успел погрузиться в культуру Челябинска: побывал в Историческом музее и Александро-Невской церкви, научился лепить уральские пельмени, а на память прихватил свитер СССР местного бренда.