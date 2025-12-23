Выставка с сапфирами и бирюзой приедет из Музеев Кремля в Челябинск в 2026 году

Основной темой экспозиции станет синий цвет в искусстве и культуре

В 2026 году жители Челябинска увидят экспозицию из собрания Музеев Московского Кремля. Более 120 артефактов приедут в Исторический музей Южного Урала и составят выставку «Небесная лазурь. Сапфир, лазурит, бирюза. Драгоценные камни и символика синего цвета». Об этом сообщили в региональном Минкульте.

Новый проект исследует значение синего цвета и драгоценных минералов соответствующей гаммы в искусстве и культуре разных эпох. Особое внимание будет уделено их роли в церемониале и символике русского царского двора XVI—XVII столетий.

Этот проект станет частью обширной региональной программы Музеев Кремля. Параллельно в Тульском филиале Государственного исторического музея откроется выставка «Белое золото Кремля» с коллекцией фарфора. Хабаровск примет экспозицию дипломатических даров, которые иностранные гости преподносили русским правителям. Кроме того, в двух музеях Китая заработает выставка, рассказывающая о представителях династии Романовых.

Конкретные сроки проведения выставки «Небесная лазурь» в Челябинске будут объявлены позже. Напомним, открытие экспозиции с символикой синего цвета в Челябинске анонсировала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина на открытии проекта «Царь и Патриарх».